Булінг у школі на Київщині: суд оштрафував матір неповнолітньої учениці

На Київщині матір оштрафували через дії доньки стосовно іншої учениці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув справу про адміністративне правопорушення щодо громадянки, кваліфіковане за частиною третьою статті 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка стосується булінгу (цькування) учасника освітнього процесу. Про це повідомили у суді.

Як встановлено під час розгляду справи № 359/917/26, малолітня учениця, перебуваючи в навчальному закладі, вчинила дії, що мають ознаки булінгу щодо іншої малолітньої учениці, зокрема вдарила її по обличчю. Інцидент було зафіксовано на відео, яке згодом поширили в соціальній мережі TikTok.

З огляду на те, що на момент вчинення правопорушення дитина не досягла віку, з якого настає адміністративна відповідальність, відповідальність за її дії покладено на матір.

Після дослідження матеріалів справи та наданих доказів суд визнав громадянку винною у вчиненні правопорушення та призначив їй адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень. Окрім цього, на неї покладено обов’язок сплатити судовий збір у сумі 665 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.