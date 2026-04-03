Булінг у школі на Київщині: суд оштрафував матір неповнолітньої учениці

19:20, 3 квітня 2026
На Київщині матір оштрафували через дії доньки стосовно іншої учениці.
Булінг у школі на Київщині: суд оштрафував матір неповнолітньої учениці
Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув справу про адміністративне правопорушення щодо громадянки, кваліфіковане за частиною третьою статті 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка стосується булінгу (цькування) учасника освітнього процесу. Про це повідомили у суді.

Як встановлено під час розгляду справи № 359/917/26, малолітня учениця, перебуваючи в навчальному закладі, вчинила дії, що мають ознаки булінгу щодо іншої малолітньої учениці, зокрема вдарила її по обличчю. Інцидент було зафіксовано на відео, яке згодом поширили в соціальній мережі TikTok.

З огляду на те, що на момент вчинення правопорушення дитина не досягла віку, з якого настає адміністративна відповідальність, відповідальність за її дії покладено на матір.

Після дослідження матеріалів справи та наданих доказів суд визнав громадянку винною у вчиненні правопорушення та призначив їй адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень. Окрім цього, на неї покладено обов’язок сплатити судовий збір у сумі 665 гривень.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

