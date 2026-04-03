Буллинг в школе в Киевской области: суд оштрафовал мать несовершеннолетней ученицы

В Киевской области мать оштрафовали из-за действий дочери в отношении другой ученицы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданки, квалифицированное по части третьей статьи 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающееся буллинга (травли) участника образовательного процесса. Об этом сообщили в суде.

Как установлено при рассмотрении дела № 359/917/26, малолетняя ученица, находясь в учебном заведении, совершила действия, имеющие признаки буллинга в отношении другой малолетней ученицы, в частности, ударила ее по лицу. Инцидент был зафиксирован на видео, которое впоследствии было распространено в социальной сети TikTok.

Учитывая, что на момент совершения правонарушения ребенок не достиг возраста, с которого наступает административная ответственность, ответственность за его действия возложена на мать.

После исследования материалов дела и доказательств суд признал гражданку виновной в совершении правонарушения и назначил ей административное взыскание в виде штрафа в размере пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен. Кроме этого, на нее возложена обязанность уплатить судебный сбор в сумме 665 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.