Спори щодо виплат військовим та оскарження рішень МСЕК – огляд судової практики КАС ВС

Огляд практики КАС ВС оприлюднили за березень.

Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики КАС ВС за березень 2026 року. В огляді відображено правові позиції колегій суддів КАС ВС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема щодо:

умов для виплати додаткової винагороди військовослужбовцю внаслідок поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини;

правомірності прийняття Центральною медико-соціальною експертною комісією рішення заочно в умовах воєнного стану в разі очевидної невідповідності медичної документації критеріям встановлення інвалідності;

обов’язку попереднього постачальника природного газу компенсувати недотримання мінімальних стандартів якості після припинення договору із побутовим споживачем;

порядку призначення надбавки за інтенсивність праці керівнику освіти області;

звільнення від оподаткування суми прощеного (анульованого) основного боргу за іпотечним кредитом в іноземній валюті.

Заслуговують на увагу також правові висновки з питань застосування процесуального закону, зокрема про:

строки звернення до суду у спорах щодо стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.

