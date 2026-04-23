  Судова практика
  2. / Верховний Суд

Спори щодо виплат військовим та оскарження рішень МСЕК – огляд судової практики КАС ВС

14:11, 23 квітня 2026
Огляд практики КАС ВС оприлюднили за березень.
Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики КАС ВС за березень 2026 року. В огляді відображено правові позиції колегій суддів КАС ВС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема щодо:

  • умов для виплати додаткової винагороди військовослужбовцю внаслідок поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини;
  • правомірності прийняття Центральною медико-соціальною експертною комісією рішення заочно в умовах воєнного стану в разі очевидної невідповідності медичної документації критеріям встановлення інвалідності;
  • обов’язку попереднього постачальника природного газу компенсувати недотримання мінімальних стандартів якості після припинення договору із побутовим споживачем;
  • порядку призначення надбавки за інтенсивність праці керівнику освіти області;
  • звільнення від оподаткування суми прощеного (анульованого) основного боргу за іпотечним кредитом в іноземній валюті.

Заслуговують на увагу також правові висновки з питань застосування процесуального закону, зокрема про:

  • строки звернення до суду у спорах щодо стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.

Верховний Суд КАС ВС

