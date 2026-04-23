Споры о выплатах военнослужащим и обжалование решений МСЭК – обзор судебной практики КАС ВС

14:11, 23 апреля 2026
Обзор практики КАС ВС опубликован за март.
Споры о выплатах военнослужащим и обжалование решений МСЭК – обзор судебной практики КАС ВС
Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики КАС ВС за март 2026 года. В обзоре отражены правовые позиции коллегий судей КАС ВС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности относительно:

  • условий для выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащему вследствие ранения, связанного с защитой Родины;
  • правомерности принятия Центральной медико-социальной экспертной комиссией решения заочно в условиях военного положения в случае явного несоответствия медицинской документации критериям установления инвалидности;
  • обязанности предыдущего поставщика природного газа компенсировать несоблюдение минимальных стандартов качества после прекращения договора с бытовым потребителем;
  • порядке назначения надбавки за интенсивность труда руководителю системы образования области;
  • освобождении от налогообложения суммы прощенного (аннулированного) основного долга по ипотечному кредиту в иностранной валюте.

Заслуживают внимания также правовые выводы по вопросам применения процессуального права, в частности о:

  • сроках обращения в суд по спорам о взыскании среднего заработка за время задержки расчета при увольнении.

Верховный Суд КАС ВС

