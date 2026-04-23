Споры о выплатах военнослужащим и обжалование решений МСЭК – обзор судебной практики КАС ВС

Обзор практики КАС ВС опубликован за март.

Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики КАС ВС за март 2026 года. В обзоре отражены правовые позиции коллегий судей КАС ВС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности относительно:

условий для выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащему вследствие ранения, связанного с защитой Родины;

правомерности принятия Центральной медико-социальной экспертной комиссией решения заочно в условиях военного положения в случае явного несоответствия медицинской документации критериям установления инвалидности;

обязанности предыдущего поставщика природного газа компенсировать несоблюдение минимальных стандартов качества после прекращения договора с бытовым потребителем;

порядке назначения надбавки за интенсивность труда руководителю системы образования области;

освобождении от налогообложения суммы прощенного (аннулированного) основного долга по ипотечному кредиту в иностранной валюте.

Заслуживают внимания также правовые выводы по вопросам применения процессуального права, в частности о:

сроках обращения в суд по спорам о взыскании среднего заработка за время задержки расчета при увольнении.

