Споживач оскаржував в апеляційному суді стягнення боргу за розподіл газу під час вoєнного стану.

Апеляційний суд розглянув скаргу жителя Хмельницької області, який оскаржував стягнення боргу за розподіл природного газу під час воєнного стану, та залишив у силі рішення суду першої інстанції.

Обставини справи № 683/1429/25

Житель Старокостянтинівської громади Хмельницької області оскаржив рішення місцевого суду про стягнення з нього заборгованості за послуги з розподілу природного газу за період із жовтня 2023 року до квітня 2025 року.

Згідно з рішенням суду, він має сплатити на користь Хмельницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» 5 682 грн. Із цієї суми 5 042 грн становить основний борг, решта – інфляційні втрати, 3% річних і пеня за прострочення оплати.

На переконання апелянта, немає правових підстав для стягнення з нього заборгованості за комунальні послуги в період дії вoєнного cтану в Україні. Крім того, Товариство не довело факту укладення з ним договору розподілу природного газу, а відтак – і виникнення зобов’язань за таким договором.

Позиція апеляційного суду

У своїй постанові апеляційний суд звернув увагу, що договір розподілу природного газу є публічним і укладається шляхом приєднання споживача до Типового договору. Споживач не може змінювати умови такого договору, а лише прийняти їх або відмовитися від них. Якщо він фактично отримує послугу, то вважається таким, що приєднався до договору й погодився з його умовами.

Суд встановив, що з 1 жовтня 2023 року ТОВ «Газорозподільні мережі України» є оператором газорозподільної мережі в Хмельницькій області та здійснює відповідну діяльність на підставі ліцензії. Типовий договір розподілу природного газу було офіційно оприлюднено в газеті «Подільські вісті» та на сайті товариства.

Апелянт, як побутовий споживач, приєднався до умов Типового договору, оскільки не заперечував проти них і фактично користувався послугою з розподілу газу.

На думку колегії суддів, встановивши факт невиконання та прострочення зобов`язань за договором розподілу природного газу, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про стягнення зі споживача на користь Товариства заборгованості за спожиті послуги, інфляційні втрати, 3% річних та пені, розмір яких він не оспорював.

Апеляційний суд також зауважив, що положення Закону України №2479-ІХ щодо заборони стягнення заборгованості за послуги з розподілу природного газу під час дії вoєнного cтану в Україні не регулюють спірні правовідносини, оскільки заборгованість споживача не є безнадійною та сумнівною в розумінні цього Закону і виникла після розрахункової дати – 31 грудня 2020 року.

Рішення суду

У підсумку апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області – без змін.

