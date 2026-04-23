Освобождается ли потребитель от долгов за распределение газа в условиях военного положения — что решил суд

Потребитель обжаловал в апелляционном суде взыскание долга за распределение газа во время военного положения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционный суд рассмотрел жалобу жителя Хмельницкой области, который оспаривал взыскание задолженности за распределение природного газа во время военного положения, и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Обстоятельства дела № 683/1429/25

Житель Староконстантиновской общины Хмельницкой области обжаловал решение местного суда о взыскании с него задолженности за услуги по распределению природного газа за период с октября 2023 года по апрель 2025 года.

Согласно решению суда, он должен уплатить в пользу Хмельницкого филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» 5 682 грн. Из этой суммы 5 042 грн составляют основной долг, остальное – инфляционные потери, 3% годовых и пеня за просрочку оплаты.

По мнению апеллянта, нет правовых оснований для взыскания с него задолженности за коммунальные услуги в период действия военного положения в Украине. Кроме того, Общество не доказало факт заключения с ним договора распределения природного газа, а следовательно – и возникновения обязательств по такому договору.

Позиция апелляционного суда

В своём постановлении апелляционный суд отметил, что договор о распределении природного газа является публичным и заключается путем присоединения потребителя к Типовому договору. Потребитель не может изменять условия такого договора, а лишь принять их или отказаться от них. Если он фактически получает услугу, то считается присоединившимся к договору и согласившимся с его условиями.

Суд установил, что с 1 октября 2023 года ООО «Газораспределительные сети Украины» является оператором газораспределительной сети в Хмельницкой области и осуществляет соответствующую деятельность на основании лицензии. Типовой договор о распределении природного газа был официально опубликован в газете «Подольские вести» и на сайте общества.

Апеллянт, как бытовой потребитель, присоединился к условиям Типового договора, поскольку не возражал против них и фактически пользовался услугой по распределению газа.

По мнению коллегии судей, установив факт неисполнения и просрочки обязательств по договору распределения природного газа, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о взыскании с потребителя в пользу Общества задолженности за потребленные услуги, инфляционных потерь, 3% годовых и пени, размер которых он не оспаривал.

Апелляционный суд также отметил, что положения Закона Украины № 2479-IX о запрете взыскания задолженности за услуги по распределению природного газа в период действия военного положения в Украине не регулируют спорные правоотношения, поскольку задолженность потребителя не является безнадежной и сомнительной в понимании данного Закона и возникла после расчетной даты – 31 декабря 2020 года.

Решение суда

В итоге апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Староконстантиновского районного суда Хмельницкой области – без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.