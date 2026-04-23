Як через вимогу ТЦК, надіслану поштою, можуть обмежити право керування авто — судова практика

Суд визнав вимогу ТЦК врученою навіть після повернення листа та обмежив право керування авто.

Невиконання обов’язків військового обліку може мати прямі практичні наслідки для українців. Один із передбачених законом механізмів — тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, яке застосовується за рішенням суду у разі невиконання вимоги ТЦК.

Такий підхід застосував Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області. Суд дійшов висновку, що військовозобов’язаний, який не уточнив облікові дані, не прибув за викликом і не виконав вимогу ТЦК у встановлений строк, підлягає тимчасовому обмеженню у праві керування транспортними засобами — до виконання відповідного обов’язку або відкликання вимоги.

Обставини справи №688/655/26

Як встановив суд, відповідач перебуває на обліку військовозобов’язаних із 2007 року. Відомостей про ступінь придатності до служби або про право на відстрочку в його облікових даних не було.

Після набрання чинності змінами до законодавства про мобілізацію у травні 2024 року він, як і інші військовозобов’язані, мав упродовж 60 днів уточнити свої облікові дані. Суд окремо звернув увагу, що цей строк почався 18 травня 2024 року і закінчився 16 липня 2024 року. За даними реєстру, через ЦНАП, електронний кабінет або безпосередньо в ТЦК відповідач свої дані не оновив.

Крім того, на 26 січня 2025 року його викликали до ТЦК повісткою для уточнення даних. Повістку було централізовано сформовано в державному реєстрі та надіслано поштою за місцем проживання. Однак відправлення повернулося з відміткою, що адресат відсутній за вказаною адресою.

Після цього начальник ТЦК звернувся до поліції щодо адміністративного затримання та доставлення громадянина для складання матеріалів за статтями 210, 210-1 КУпАП. Проте, як випливає з відповіді поліції, здійснити доставлення не вдалося, оскільки особа за вказаною адресою була відсутня.

Надалі ТЦК направив відповідачу вимогу від 29 грудня 2025 року про виконання обов’язків військовозобов’язаного. Нею його викликали до ТЦК на 12 січня 2026 року та попередили, що у разі невиконання вимоги центр комплектування звернеться до суду із позовом про тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Це поштове відправлення також не було вручено особисто. Воно повернулося відправнику 17 січня 2026 року з відміткою про закінчення строку зберігання. Водночас суд підкреслив: за законом у певних випадках така вимога вважається врученою, навіть якщо особа фактично її не отримала.

Окремо в матеріалах справи містилася інформація сервісного центру МВС про те, що відповідач має посвідчення водія та право керування транспортними засобами категорій А, А1, В, В1. Це мало значення для вирішення питання про можливість застосування саме такого обмеження.

Що врахував суд

Суд виходив із того, що під час мобілізації військовозобов’язаний зобов’язаний уточнити свої облікові дані, а в разі отримання повістки — з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у визначені місце і строк. Якщо ж особа не виконує обов’язків, передбачених статтею 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», закон встановлює спеціальний механізм реагування.

Спочатку керівник ТЦК має звернутися до поліції щодо адміністративного затримання і доставлення такої особи. Якщо це не дало результату, а громадянин не виконав вимогу ТЦК у добровільному порядку протягом десяти календарних днів із дня її вручення, тоді ТЦК отримує право звернутися до адміністративного суду з позовом про тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом.

Саме цей ланцюг дій суд визнав дотриманим у даній справі: невиконання обов’язку щодо уточнення даних, неможливість доставлення через поліцію, направлення вимоги, її юридично значуще вручення та подальше невиконання.

Чому вимогу визнали врученою

Один із найцікавіших аспектів цієї справи стосується саме вручення вимоги ТЦК. Суд детально послався на частину третю статті 27 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка визначає, коли днем вручення вважається не лише фактичне отримання листа під підпис, а й дата проставлення поштовою службою відмітки про відмову від отримання або про неможливість вручення з інших причин за адресою проживання чи перебування особи.

Суд також звернувся до Правил надання послуг поштового зв’язку і пояснив, що повернення рекомендованого відправлення із позначкою про закінчення строку зберігання означає його невручення адресату через неможливість вручення. За обставин цієї справи це не спростовувало, а навпаки підтверджувало застосування передбаченого законом механізму.

Іншими словами, для суду визначальним було не фактичне ознайомлення відповідача зі змістом вимоги, а те, що її надіслали за зареєстрованою адресою і вона повернулася з поштовою відміткою, яка у цьому випадку має юридичне значення.

Оцінка доводів і межі судового контролю

Суд констатував, що позивач довів невиконання відповідачем обов’язків, передбачених частиною третьою статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також дотримання процедури, визначеної статтею 27 цього Закону і статтею 283-2 Кодексу адміністративного судочинства України.

Окремо суд перевірив, чи не існує обставин, які могли б перешкоджати застосуванню такого заходу. У рішенні зазначено, що доказів того, ніби обмеження у праві керування транспортним засобом позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування, суду не подали. Так само не було доказів, що транспортний засіб використовується у зв’язку з інвалідністю самого відповідача або через перебування на його утриманні особи з інвалідністю I чи II групи або дитини з інвалідністю.

Що вирішив суд

Шепетівський міськрайонний суд задовольнив адміністративний позов ТЦК і застосував до відповідача тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами під час мобілізації. Суд визначив, що це обмеження діятиме до виконання або відкликання вимоги від 29 грудня 2025 року про виконання обов’язків військовозобов’язаним, резервістом.

Рішення підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги не зупиняє його виконання.

