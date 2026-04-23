Как через требование ТЦК, направленное по почте, могут ограничить право управления авто — судебная практика

Невыполнение обязанностей воинского учета может иметь прямые практические последствия для украинцев. Один из предусмотренных законом механизмов — временное ограничение в праве управления транспортными средствами, которое применяется по решению суда в случае невыполнения требования ТЦК.

Такой подход применил Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области. Суд пришел к выводу, что военнообязанный, который не уточнил учетные данные, не прибыл по вызову и не выполнил требование ТЦК в установленный срок, подлежит временному ограничению в праве управления транспортными средствами — до выполнения соответствующей обязанности или отзыва требования.

Обстоятельства дела №688/655/26

Как установил суд, ответчик состоит на учете военнообязанных с 2007 года. Сведения о степени годности к службе или о праве на отсрочку в его учетных данных отсутствовали.

После вступления в силу изменений в законодательство о мобилизации в мае 2024 года он, как и другие военнообязанные, должен был в течение 60 дней уточнить свои учетные данные. Суд отдельно обратил внимание, что этот срок начался 18 мая 2024 года и закончился 16 июля 2024 года. По данным реестра, через ЦНАП, электронный кабинет или непосредственно в ТЦК ответчик свои данные не обновил.

Кроме того, на 26 января 2025 года его вызвали в ТЦК повесткой для уточнения данных. Повестка была централизованно сформирована в государственном реестре и направлена почтой по месту проживания. Однако отправление вернулось с отметкой, что адресат отсутствует по указанному адресу.

После этого начальник ТЦК обратился в полицию относительно административного задержания и доставления гражданина для составления материалов по статьям 210, 210-1 КУпАП. Однако, как следует из ответа полиции, осуществить доставление не удалось, поскольку лицо по указанному адресу отсутствовало.

В дальнейшем ТЦК направил ответчику требование от 29 декабря 2025 года о выполнении обязанностей военнообязанного. Им его вызвали в ТЦК на 12 января 2026 года и предупредили, что в случае невыполнения требования центр комплектования обратится в суд с иском о временном ограничении в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Это почтовое отправление также не было вручено лично. Оно вернулось отправителю 17 января 2026 года с отметкой об окончании срока хранения. В то же время суд подчеркнул: по закону в определенных случаях такое требование считается врученным, даже если лицо фактически его не получило.

Отдельно в материалах дела содержалась информация сервисного центра МВД о том, что ответчик имеет водительское удостоверение и право управления транспортными средствами категорий А, А1, В, В1. Это имело значение для решения вопроса о возможности применения именно такого ограничения.

Что учел суд

Суд исходил из того, что во время мобилизации военнообязанный обязан уточнить свои учетные данные, а в случае получения повестки — явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанные место и срок. Если же лицо не выполняет обязанности, предусмотренные статьей 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», закон устанавливает специальный механизм реагирования.

Сначала руководитель ТЦК должен обратиться в полицию относительно административного задержания и доставления такого лица. Если это не дало результата, а гражданин не выполнил требование ТЦК в добровольном порядке в течение десяти календарных дней со дня его вручения, тогда ТЦК получает право обратиться в административный суд с иском о временном ограничении в праве управления транспортным средством.

Именно эту последовательность действий суд признал соблюденной в данном деле: невыполнение обязанности по уточнению данных, невозможность доставления через полицию, направление требования, его юридически значимое вручение и последующее невыполнение.

Почему требование признали врученным

Один из наиболее интересных аспектов этого дела касается именно вручения требования ТЦК. Суд подробно сослался на часть третью статьи 27 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которая определяет, когда днем вручения считается не только фактическое получение письма под подпись, но и дата проставления почтовой службой отметки об отказе от получения или о невозможности вручения по иным причинам по адресу проживания или пребывания лица.

Суд также обратился к Правилам оказания услуг почтовой связи и пояснил, что возврат рекомендованного отправления с отметкой об окончании срока хранения означает его невручение адресату из-за невозможности вручения. При обстоятельствах данного дела это не опровергало, а наоборот подтверждало применение предусмотренного законом механизма.

Иными словами, для суда определяющим было не фактическое ознакомление ответчика с содержанием требования, а то, что оно было направлено по зарегистрированному адресу и возвращено с почтовой отметкой, которая в данном случае имеет юридическое значение.

Оценка доводов и пределы судебного контроля

Суд констатировал, что истец доказал невыполнение ответчиком обязанностей, предусмотренных частью третьей статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также соблюдение процедуры, определенной статьей 27 этого Закона и статьей 283-2 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Отдельно суд проверил, не существует ли обстоятельств, которые могли бы препятствовать применению такой меры. В решении указано, что доказательств того, что ограничение в праве управления транспортным средством лишает лицо основного законного источника средств к существованию, суду не предоставлено. Также отсутствовали доказательства того, что транспортное средство используется в связи с инвалидностью самого ответчика или в связи с нахождением на его содержании лица с инвалидностью I или II группы либо ребенка с инвалидностью.

Что решил суд

Шепетовский горрайонный суд удовлетворил административный иск ТЦК и применил к ответчику временное ограничение в праве управления транспортными средствами во время мобилизации. Суд определил, что это ограничение будет действовать до выполнения или отзыва требования от 29 декабря 2025 года о выполнении обязанностей военнообязанным, резервистом.

Решение подлежит немедленному исполнению. Подача апелляционной жалобы не препятствует его исполнению.