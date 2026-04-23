Погодження проєктної документації в історичних ареалах належить до повноважень Мінкультури — КАС ВС

Верховний Суд розглянув справу щодо оскарження відмови Міністерства культури та інформаційної політики у погодженні проєктної документації будівництва об’єкта в межах історичного ареалу міста Києва.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повноваження щодо погодження проєктної документації на виконання робіт у межах історичного ареалу м. Києва належать Міністерству культури та інформаційної політики України і є дискреційними.

При цьому чинне законодавство не встановлює абсолютної заборони на здійснення містобудівних, архітектурних чи інших робіт у межах історичних ареалів – заборона стосується лише виконання таких робіт без отримання відповідного дозволу.

Такий висновок зробив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у справі № 640/13105/21.

Суть спору та рішення судів попередніх інстанцій

ТОВ звернулося до суду з позовом, у якому просило визнати протиправною і скасувати відмову Міністерства культури та інформаційної політики України в погодженні проєктної документації об’єкта «Будівництво офісно-житлового та готельного комплексу з допоміжними приміщеннями та паркінгом по вул. Жилянській, 96-А у Голосіївському районі міста Києва». Вказана відмова була обґрунтована відсутністю історико-архітектурного опорного плану м. Києва на момент розгляду поданої документації.

Суди попередніх інстанцій позов задовольнили частково.

Постановою від 6 грудня 2023 року КАС ВС направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції, звернувши увагу на необхідність врахування правового висновку, викладеного в постанові КАС ВС від 31 грудня 2023 року у справі № 640/8728/21, відповідно до якого межі історичного ареалу м. Києва закріплені на нормативному рівні згідно з історико-містобудівним опорним планом, що входить до складу Генерального плану міста Києва.

За результатами нового розгляду суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що на момент виникнення спірних правовідносин межі історичного ареалу м. Києва та історико-архітектурний опорний план були належним чином визначені на нормативному рівні. Водночас у задоволенні позову було відмовлено, оскільки розташування об’єкта будівництва в межах історичного ареалу м. Києва унеможливлює погодження проєктної документації.

Позиція Верховного Суду та остаточні висновки

КАС ВС частково задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій у частині позовних вимог, визнав відмову Мінкультури протиправною та зобов’язав розглянути проєктну документацію.

Суд зазначив, що повноваження щодо погодження проєктної документації на виконання робіт у межах історичного ареалу м. Києва належать саме Мінкультури і є дискреційними. При цьому чинне законодавство не встановлює абсолютної заборони на здійснення містобудівних, архітектурних чи інших робіт у межах історичних ареалів – заборона стосується лише виконання таких робіт без отримання відповідного дозволу.

Оцінюючи правомірність відмови, КАС ВС виходив із того, що межі історичного ареалу м. Києва визначені на нормативному рівні та підлягають обов’язковому врахуванню під час здійснення містобудівної діяльності, а проведення робіт у таких межах можливе виключно за наявності дозволу відповідного органу.

Суд дійшов висновку, що відповідач не здійснив належного розгляду поданої позивачем проєктної документації по суті, натомість відмовив у її погодженні з підстав, які не знайшли підтвердження під час судового розгляду, у зв’язку з чим така відмова є протиправною.

З огляду на те, що звернення позивача не було розглянуто по суті, а суд не наділений повноваженнями вирішувати питання щодо погодження проєктної документації замість уповноваженого органу, КАС ВС зобов’язав Мінкультури повторно розглянути подану документацію з урахуванням висновків суду.

Таким чином, КАС ВС не надавав дозволу на будівництво і не вирішував питання про можливість його здійснення, а лише визнав протиправною відмову в погодженні проєктної документації та зобов’язав компетентний орган здійснити її належний розгляд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.