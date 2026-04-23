Согласование проектной документации в исторических ареалах относится к полномочиям Минкультуры — КАС ВС

Верховный Суд рассмотрел дело об обжаловании отказа Министерства культуры и информационной политики в согласовании проектной документации строительства объекта в пределах исторического ареала города Киева.

Полномочия по согласованию проектной документации на выполнение работ в пределах исторического ареала г. Киева принадлежат Министерству культуры и информационной политики Украины и являются дискреционными.

При этом действующее законодательство не устанавливает абсолютного запрета на осуществление градостроительных, архитектурных или иных работ в пределах исторических ареалов — запрет касается лишь выполнения таких работ без получения соответствующего разрешения.

К такому выводу пришёл Кассационный административный суд в составе Верховного Суда по делу № 640/13105/21.

Суть спора и решения судов предыдущих инстанций

ООО обратилось в суд с иском, в котором просило признать противоправным и отменить отказ Министерства культуры и информационной политики Украины в согласовании проектной документации объекта «Строительство офисно-жилого и гостиничного комплекса с вспомогательными помещениями и паркингом по ул. Жилянской, 96-А в Голосеевском районе города Киева». Указанный отказ был обоснован отсутствием историко-архитектурного опорного плана г. Киева на момент рассмотрения поданной документации.

Суды предыдущих инстанций частично удовлетворили иск.

Постановлением от 6 декабря 2023 года КАС ВС направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав на необходимость учёта правового вывода, изложенного в постановлении КАС ВС от 31 декабря 2023 года по делу № 640/8728/21, согласно которому границы исторического ареала г. Киева закреплены на нормативном уровне в соответствии с историко-градостроительным опорным планом, входящим в состав Генерального плана города Киева.

По результатам нового рассмотрения суды первой и апелляционной инстанций установили, что на момент возникновения спорных правоотношений границы исторического ареала г. Киева и историко-архитектурный опорный план были надлежащим образом определены на нормативном уровне. В то же время в удовлетворении иска было отказано, поскольку расположение объекта строительства в пределах исторического ареала г. Киева исключает согласование проектной документации.

Позиция Верховного Суда и окончательные выводы

КАС ВС частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций в части исковых требований, признал отказ Минкультуры противоправным и обязал рассмотреть проектную документацию.

Суд отметил, что полномочия по согласованию проектной документации на выполнение работ в пределах исторического ареала г. Киева принадлежат именно Минкультуры и являются дискреционными. При этом действующее законодательство не устанавливает абсолютного запрета на осуществление градостроительных, архитектурных или иных работ в пределах исторических ареалов — запрет касается лишь выполнения таких работ без получения соответствующего разрешения.

Оценивая правомерность отказа, КАС ВС исходил из того, что границы исторического ареала г. Киева определены на нормативном уровне и подлежат обязательному учёту при осуществлении градостроительной деятельности, а проведение работ в таких границах возможно исключительно при наличии разрешения уполномоченного органа.

Суд пришёл к выводу, что ответчик не осуществил надлежащего рассмотрения представленной истцом проектной документации по существу, а отказал в её согласовании по основаниям, которые не подтвердились в ходе судебного разбирательства, в связи с чем такой отказ является противоправным.

Учитывая, что обращение истца не было рассмотрено по существу, а суд не наделён полномочиями решать вопрос согласования проектной документации вместо уполномоченного органа, КАС ВС обязал Минкультуры повторно рассмотреть поданную документацию с учётом выводов суда.

Таким образом, КАС ВС не предоставлял разрешение на строительство и не решал вопрос о возможности его осуществления, а лишь признал противоправным отказ в согласовании проектной документации и обязал компетентный орган провести её надлежащее рассмотрение.

