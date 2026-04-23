  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Согласование проектной документации в исторических ареалах относится к полномочиям Минкультуры — КАС ВС

17:35, 23 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховный Суд рассмотрел дело об обжаловании отказа Министерства культуры и информационной политики в согласовании проектной документации строительства объекта в пределах исторического ареала города Киева.
Согласование проектной документации в исторических ареалах относится к полномочиям Минкультуры — КАС ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полномочия по согласованию проектной документации на выполнение работ в пределах исторического ареала г. Киева принадлежат Министерству культуры и информационной политики Украины и являются дискреционными.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

При этом действующее законодательство не устанавливает абсолютного запрета на осуществление градостроительных, архитектурных или иных работ в пределах исторических ареалов — запрет касается лишь выполнения таких работ без получения соответствующего разрешения.

К такому выводу пришёл Кассационный административный суд в составе Верховного Суда по делу № 640/13105/21.

Суть спора и решения судов предыдущих инстанций

ООО обратилось в суд с иском, в котором просило признать противоправным и отменить отказ Министерства культуры и информационной политики Украины в согласовании проектной документации объекта «Строительство офисно-жилого и гостиничного комплекса с вспомогательными помещениями и паркингом по ул. Жилянской, 96-А в Голосеевском районе города Киева». Указанный отказ был обоснован отсутствием историко-архитектурного опорного плана г. Киева на момент рассмотрения поданной документации.

Суды предыдущих инстанций частично удовлетворили иск.

Постановлением от 6 декабря 2023 года КАС ВС направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав на необходимость учёта правового вывода, изложенного в постановлении КАС ВС от 31 декабря 2023 года по делу № 640/8728/21, согласно которому границы исторического ареала г. Киева закреплены на нормативном уровне в соответствии с историко-градостроительным опорным планом, входящим в состав Генерального плана города Киева.

По результатам нового рассмотрения суды первой и апелляционной инстанций установили, что на момент возникновения спорных правоотношений границы исторического ареала г. Киева и историко-архитектурный опорный план были надлежащим образом определены на нормативном уровне. В то же время в удовлетворении иска было отказано, поскольку расположение объекта строительства в пределах исторического ареала г. Киева исключает согласование проектной документации.

Позиция Верховного Суда и окончательные выводы

КАС ВС частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций в части исковых требований, признал отказ Минкультуры противоправным и обязал рассмотреть проектную документацию.

Суд отметил, что полномочия по согласованию проектной документации на выполнение работ в пределах исторического ареала г. Киева принадлежат именно Минкультуры и являются дискреционными. При этом действующее законодательство не устанавливает абсолютного запрета на осуществление градостроительных, архитектурных или иных работ в пределах исторических ареалов — запрет касается лишь выполнения таких работ без получения соответствующего разрешения.

Оценивая правомерность отказа, КАС ВС исходил из того, что границы исторического ареала г. Киева определены на нормативном уровне и подлежат обязательному учёту при осуществлении градостроительной деятельности, а проведение работ в таких границах возможно исключительно при наличии разрешения уполномоченного органа.

Суд пришёл к выводу, что ответчик не осуществил надлежащего рассмотрения представленной истцом проектной документации по существу, а отказал в её согласовании по основаниям, которые не подтвердились в ходе судебного разбирательства, в связи с чем такой отказ является противоправным.

Учитывая, что обращение истца не было рассмотрено по существу, а суд не наделён полномочиями решать вопрос согласования проектной документации вместо уполномоченного органа, КАС ВС обязал Минкультуры повторно рассмотреть поданную документацию с учётом выводов суда.

Таким образом, КАС ВС не предоставлял разрешение на строительство и не решал вопрос о возможности его осуществления, а лишь признал противоправным отказ в согласовании проектной документации и обязал компетентный орган провести её надлежащее рассмотрение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд ВС судебная практика КАС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

НАПК назвало существенные коррупциогенные риски в законопроекте о защите бизнеса

НАПК предупреждает, что предложенные депутатами изменения в УПК вместо защиты бизнеса создают условия для избирательного правосудия и легализации безнаказанности.

Конкурсные vs текущие: ВС определил статус требований в случае признания сделки недействительной после открытия банкротства

Верховный Суд разъяснил, почему дата заключения оспариваемого договора не является определяющей для классификации кредиторских требований.

Кадровая перезагрузка ВАКС: начинаются финальные заседания ВККС

24 апреля 2026 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины начинает финальные заседания при участии финалистов конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Сыну отказали в выплатах пропавшей военнослужащей матери из-за отсутствия справки о совместном проживании: почему суд стал на его сторону

Суд признал противоправным отказ в выплате денежного обеспечения, если в решении не указаны предусмотренные Порядком № 884 основания.

43 запроса и частный интерес: как решение РАУ меняет правила подачи адвокатских запросов

Совет адвокатов Украины установил новые правила борьбы с фейковым представительством адвокатов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]