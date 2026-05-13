  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Роботодавець не може звільнити за прогул лише тому, що людина не сиділа у своєму кабінеті – ВС

16:32, 13 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для звільнення за прогул важливо не лише те, чи був працівник саме у своєму кабінеті, а чи був він взагалі на роботі.
Роботодавець не може звільнити за прогул лише тому, що людина не сиділа у своєму кабінеті – ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд роз’яснив, що визначальним фактором для звільнення за прогул є відсутність працівника не лише на робочому місці, а загалом на роботі. Якщо працівник перебуває на території підприємства та виконує трудові функції, це не може вважатися прогулом.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Також ВС зазначив, що звільнення уповноваженої особи з реалізації антикорупційної програми без згоди НАЗК є порушенням встановленого законом порядку звільнення.

Такого висновку суд дійшов у справі №191/3186/23 за позовом працівника про скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку.

Обставини справи

Позивач працював начальником відділу з кадрових питань та одночасно був уповноваженою особою з реалізації антикорупційної програми. У червні 2023 року його звільнили за прогул на підставі пункту 4 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України.

Позивач вважав звільнення незаконним, оскільки він перебував на території підприємства (яке має дві бази у м. Дніпрі) та виконував роботу в кабінеті виконуючої обов’язки генерального директора. Крім того, він наголошував на відсутності обов’язкової згоди НАЗК на його звільнення.

Суд першої інстанції позов задовольнив частково, наказ про звільнення скасував та поновив позивача на роботі, мотивуючи своє рішення тим, що акти про відсутність на робочому місці були спростовані відеозаписом, а звільнення відбулося без погодження з НАЗК, що порушує Антикорупційну програму підприємства та вимоги закону.

Апеляційний суд погодився з висновком місцевого суду про незаконність звільнення, проте змінив рішення в частині стягнення середнього заробітку, обмеживши період виплати шістьма місяцями на підставі ст. 117 КЗпП України.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив у силі рішення суду про поновлення на роботі, постанову апеляційного суду в частині стягнення середнього заробітку скасував, справу в цій частині направив на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Як вказав ВС, робоче місце — це конкретна зона виконання обов'язків, проте для кваліфікації прогулу визначальним є відсутність працівника на роботі (на території підприємства). Оскільки позивач перебував в одному з приміщень диспансеру та виконував трудові функції, факт прогулу є недоведеним.

Позивач був призначений уповноваженою особою з реалізації антикорупційної програми. Відповідно до ст. 64 Закону України «Про запобігання корупції», розірвання трудового договору з таким працівником за ініціативою роботодавця можливе лише за умови надання згоди НАЗК, якої в цій справі отримано не було.

Суд апеляційної інстанції помилково застосував ст. 117 КЗпП України (затримка розрахунку при звільненні), яка обмежує виплату шістьма місяцями. У разі поновлення на роботі застосовується ст. 235 КЗпП України, згідно з якою виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу (якщо справа розглядалася понад рік не з вини працівника), оскільки ці кошти за своєю природою є заробітною платою.

Постанова Верховного Суду від 5 листопада 2025 року у справі № 191/3186/23 (провадження № 61-6640св25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд звільнення судова практика

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ОП ККС ВС має сформувати єдиний підхід щодо застосування статті 48 КК України у справах про ухилення від мобілізації

Верховний Суд передав справу на розгляд об’єднаної палати через різну практику щодо застосування статті 48 КК у справах про ухилення від мобілізації.

Податкові пільги для нерезидентів: Верховний Суд розмежував КБВ і бенефіціарного власника доходу в міжнародних угодах

Верховний Суд роз’яснив, хто насправді є бенефіціарним власником доходу для цілей застосування міжнародних податкових конвенцій.

Заочне скасування інвалідності за запитом ДБР та СБУ: що вирішують суди після ліквідації МСЕК

Суди почали формувати практику, за якою органи можуть переглядати встановлену інвалідність без особистого огляду людини, якщо для цього є належні процесуальні підстави та достатні медичні матеріали.

ВАКС продовжив розгляд справи судді Тетяни Івлєвої попри неявку потерпілого — експерти вказують на ризики для змагальності

Моніторинг у справі судді Печерського суду вказав на ризики для принципу змагальності.

Від батьківських прав до відповідальності: як новий Цивільний кодекс змінить життя родин

Що таке «осідок» дитини, чому 14-річним дозволять обирати місце проживання самостійно та які зауваження до цих новацій висловили експерти ВРУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]