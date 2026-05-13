Работодатель не может уволить за прогул только потому, что человек не сидел в своем кабинете – ВС

Для увольнения за прогул важно не только то, находился ли работник именно в своем кабинете, а был ли он вообще на работе.

Верховный Суд разъяснил, что определяющим фактором для увольнения за прогул является отсутствие работника не только на рабочем месте, а в целом на работе. Если работник находится на территории предприятия и выполняет трудовые функции, это не может считаться прогулом.

Также ВС отметил, что увольнение уполномоченного лица по реализации антикоррупционной программы без согласия НАЗК является нарушением установленного законом порядка увольнения.

К такому выводу суд пришел в деле №191/3186/23 по иску работника об отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка.

Обстоятельства дела

Истец работал начальником отдела по кадровым вопросам и одновременно был уполномоченным лицом по реализации антикоррупционной программы. В июне 2023 года его уволили за прогул на основании пункта 4 части 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

Истец считал увольнение незаконным, поскольку он находился на территории предприятия (которое имеет две базы в г. Днепре) и выполнял работу в кабинете исполняющей обязанности генерального директора. Кроме того, он подчеркивал отсутствие обязательного согласия НАЗК на его увольнение.

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, приказ об увольнении отменил и восстановил истца на работе, мотивируя свое решение тем, что акты об отсутствии на рабочем месте были опровергнуты видеозаписью, а увольнение произошло без согласования с НАЗК, что нарушает Антикоррупционную программу предприятия и требования закона.

Апелляционный суд согласился с выводом местного суда о незаконности увольнения, однако изменил решение в части взыскания среднего заработка, ограничив период выплаты шестью месяцами на основании ст. 117 КЗоТ Украины.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил в силе решение суда о восстановлении на работе, постановление апелляционного суда в части взыскания среднего заработка отменил, дело в этой части направил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Как указал ВС, рабочее место — это конкретная зона выполнения обязанностей, однако для квалификации прогула определяющим является отсутствие работника на работе (на территории предприятия). Поскольку истец находился в одном из помещений диспансера и выполнял трудовые функции, факт прогула является недоказанным.

Истец был назначен уполномоченным лицом по реализации антикоррупционной программы. В соответствии со ст. 64 Закона Украины «О предотвращении коррупции», расторжение трудового договора с таким работником по инициативе работодателя возможно только при условии предоставления согласия НАЗК, которого в этом деле получено не было.

Суд апелляционной инстанции ошибочно применил ст. 117 КЗоТ Украины (задержка расчета при увольнении), которая ограничивает выплату шестью месяцами. В случае восстановления на работе применяется ст. 235 КЗоТ Украины, согласно которой выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула (если дело рассматривалось более года не по вине работника), поскольку эти средства по своей природе являются заработной платой.

Постановление Верховного Суда от 5 ноября 2025 года по делу № 191/3186/23 (производство № 61-6640св25).

