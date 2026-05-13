«Оливки» та «маслини»: як покарали організаторів Viber-спільноти, яка шифрувала локації роботи працівників ТЦК

16:50, 13 травня 2026
Новоархангельський районний суд призначив умовне покарання за перешкоджання діяльності ТЦК через Viber-спільноту.
Новоархангельський районний суд Кіровоградської області затвердив угоди про визнання винуватості та призначив покарання двом місцевим жителям за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України.

Обставини справи №394/677/25

Обвинувачені, діючи за попередньою змовою групою осіб, у період з 3 лютого 2025 року по 20 червня 2025 року адміністрували спільноту в інтернет-месенджері Rakuten Viber під назвою «погода новоархангельськ». У спільноті систематично поширювалася інформація про місця проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Для конспірації використовувалися такі умовні позначення:

  • «Сонце, без опадів, чисто» — відсутність представників ТЦК та поліції;
  • «Маслини» — наявність представників поліції;
  • «Оливки» — наявність представників ТЦК;
  • «Дощ, злива, поливають» — спільні наряди представників ТЦК та поліції.

Таким чином обвинувачені перешкоджали законній діяльності Збройних Сил України під час здійснення призову громадян на військову службу в особливий період.

Що вирішив суд

Суд затвердив угоди про визнання винуватості, укладені між прокурором та обвинуваченими.

Суд визнав обвинувачених винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Призначив кожному з них узгоджену сторонами міру покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

На підставі ст. 75 КК України звільнив обвинувачених від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 роки для одного обвинуваченого та 1 рік для іншого.

Поклав на обвинувачених обов’язки, передбачені статтею 76 КК України: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Скасовано арешт, накладений на тимчасово вилучені мобільні телефони, та повернуто їх власникам.

Вирок може бути оскаржений до Кропивницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

