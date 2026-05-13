«Оливки» и «маслины»: как наказали организаторов Viber-сообщества, которое шифровало местонахождение сотрудников ТЦК
Новоархангельский районный суд Кировоградской области утвердил соглашения о признании вины и назначил наказание двум местным жителям за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства дела №394/677/25
Обвиняемые, действуя по предварительному сговору группой лиц, в период с 3 февраля 2025 года по 20 июня 2025 года администрировали сообщество в интернет-мессенджере Rakuten Viber под названием «погода новоархангельск». В сообществе систематически распространялась информация о местах проведения мероприятий по оповещению военнообязанных представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Для конспирации использовались следующие условные обозначения:
- «Солнце, без осадков, чисто» — отсутствие представителей ТЦК и полиции;
- «Маслины» — наличие представителей полиции;
- «Оливки» — наличие представителей ТЦК;
- «Дождь, ливень, поливают» — совместные наряды представителей ТЦК и полиции.
Таким образом обвиняемые препятствовали законной деятельности Вооруженных Сил Украины во время осуществления призыва граждан на военную службу в особый период.
Что решил суд
Суд утвердил соглашения о признании вины, заключенные между прокурором и обвиняемыми.
Суд признал обвиняемых виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.
Назначил каждому из них согласованную сторонами меру наказания в виде лишения свободы на срок 5 лет.
На основании ст. 75 УК Украины освободил обвиняемых от отбывания назначенного наказания с испытанием, установив испытательный срок 2 года для одного обвиняемого и 1 год для другого.
Воложил на обвиняемых обязанности, предусмотренные статьей 76 УК Украины: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.
Отменен арест, наложенный на временно изъятые мобильные телефоны, и они возвращены их владельцам.
Приговор может быть обжалован в Кропивницкий апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.
