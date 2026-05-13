  1. Судебная практика
  2. / В Украине

«Оливки» и «маслины»: как наказали организаторов Viber-сообщества, которое шифровало местонахождение сотрудников ТЦК

16:50, 13 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новоархангельский районный суд назначил условное наказание за препятствование деятельности ТЦК через сообщество в Viber.
«Оливки» и «маслины»: как наказали организаторов Viber-сообщества, которое шифровало местонахождение сотрудников ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новоархангельский районный суд Кировоградской области утвердил соглашения о признании вины и назначил наказание двум местным жителям за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела №394/677/25

Обвиняемые, действуя по предварительному сговору группой лиц, в период с 3 февраля 2025 года по 20 июня 2025 года администрировали сообщество в интернет-мессенджере Rakuten Viber под названием «погода новоархангельск». В сообществе систематически распространялась информация о местах проведения мероприятий по оповещению военнообязанных представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Для конспирации использовались следующие условные обозначения:

  • «Солнце, без осадков, чисто» — отсутствие представителей ТЦК и полиции;
  • «Маслины» — наличие представителей полиции;
  • «Оливки» — наличие представителей ТЦК;
  • «Дождь, ливень, поливают» — совместные наряды представителей ТЦК и полиции.

Таким образом обвиняемые препятствовали законной деятельности Вооруженных Сил Украины во время осуществления призыва граждан на военную службу в особый период.

Что решил суд

Суд утвердил соглашения о признании вины, заключенные между прокурором и обвиняемыми.

Суд признал обвиняемых виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

Назначил каждому из них согласованную сторонами меру наказания в виде лишения свободы на срок 5 лет.

На основании ст. 75 УК Украины освободил обвиняемых от отбывания назначенного наказания с испытанием, установив испытательный срок 2 года для одного обвиняемого и 1 год для другого.

Воложил на обвиняемых обязанности, предусмотренные статьей 76 УК Украины: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Отменен арест, наложенный на временно изъятые мобильные телефоны, и они возвращены их владельцам.

Приговор может быть обжалован в Кропивницкий апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судимость ТЦК мобилизация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Налоговые льготы для нерезидентов: Верховный Суд разграничил КБС и бенефициарного собственника дохода в международных соглашениях

Верховный Суд разъяснил, кто на самом деле является бенефициарным собственником дохода для целей применения международных налоговых конвенций.

Заочная отмена инвалидности по запросу ГБР и СБУ: что решают суды после ликвидации МСЭК

Суды начали формировать практику, согласно которой органы могут пересматривать установленную инвалидность без личного осмотра человека, если для этого есть надлежащие процессуальные основания и достаточные медицинские материалы.

ВАКС продолжил рассмотрение дела судьи Татьяны Ивлевой несмотря на неявку потерпевшего — эксперты указывают на риски для состязательности

Мониторинг по делу судьи Печерского суда указал на риски для принципа состязательности.

От родительских прав к ответственности: как новый Гражданский кодекс изменит жизнь семей

Что такое осидок ребенка, почему 14-летним позволят выбирать место жительства самостоятельно и какие замечания к этим новациям высказали эксперты ВРУ.

В Киеве группа налоговиков превратила госсервисы в инструмент нелегального заработка и подделала тысячи электронных подписей

По указанию организатора налоговики генерировали КЭП на основе паспортных данных граждан, находящихся в зоне оккупации.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]