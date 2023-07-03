Засуджено послушника Почаївської лаври, який закликав молитися за перемогу окупантів

Послушника Почаївської лаври визнали винним у колабораційній діяльності та визнанні правомірною збройну агресії проти України, глорифікації її учасників.
Його засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Слідство встановило, що послушник Почаївської лаври у власних облікових записах у заборонених російських соцмережах поширював дописи про підтримку захоплення територій України.
Також у дописах чоловік героїзував російських військових і просив молитися за їх перемогу.
Крім того, у поширених ним відеоматеріалах містились публічні заклики до підтримки окупаційної адміністрації держави-агресора.
Відомо, що послушник мав непогашену судимість за вбивство й проживав на території монастиря з 2017 року.
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