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  1. В Україні

Засуджено послушника Почаївської лаври, який закликав молитися за перемогу окупантів

16:55, 3 липня 2023
Послушника Почаївської лаври проведе 5 років у в'язниці за підтримку російської агресії проти України.
Засуджено послушника Почаївської лаври, який закликав молитися за перемогу окупантів
Фото: gp.gov.ua
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Послушника Почаївської лаври визнали винним у колабораційній діяльності та визнанні правомірною збройну агресії проти України, глорифікації її учасників.

Його засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що послушник Почаївської лаври у власних облікових записах у заборонених російських соцмережах поширював дописи про підтримку захоплення територій України.

Також у дописах чоловік героїзував російських військових і просив молитися за їх перемогу.

Крім того, у поширених ним відеоматеріалах містились публічні заклики до підтримки окупаційної адміністрації держави-агресора.

Відомо, що послушник мав непогашену судимість за вбивство й проживав на території монастиря з 2017 року.

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