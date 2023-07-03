Осужден послушник Почаевской лавры, призывавший молиться за победу оккупантов

Послушника Почаевской лавры признали виновным в коллаборационной деятельности и признании правомерной вооруженной агрессии против Украины, глорифификации ее участников.
Он приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Следствие установило, что послушник Почаевской лавры в собственных аккаунтах в запрещенных российских соцсетях распространял сообщения о поддержке захвата территорий Украины.
Также в сообщениях мужчина героизировал российских военных и просил молиться за их победу.
Кроме того, в распространенных видеоматериалах содержались публичные призывы к поддержке оккупационной администрации государства-агрессора.
Известно, что у послушника была непогашенная судимость за убийство и он проживал на территории монастыря с 2017 года.
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