Осужден послушник Почаевской лавры, призывавший молиться за победу оккупантов

Послушник Почаевской лавры проведет 5 лет в тюрьме за поддержку российской агрессии против Украины.

Фото: gp.gov.ua

Послушника Почаевской лавры признали виновным в коллаборационной деятельности и признании правомерной вооруженной агрессии против Украины, глорифификации ее участников.

Он приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Следствие установило, что послушник Почаевской лавры в собственных аккаунтах в запрещенных российских соцсетях распространял сообщения о поддержке захвата территорий Украины.

Также в сообщениях мужчина героизировал российских военных и просил молиться за их победу.



Кроме того, в распространенных видеоматериалах содержались публичные призывы к поддержке оккупационной администрации государства-агрессора.



Известно, что у послушника была непогашенная судимость за убийство и он проживал на территории монастыря с 2017 года.

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