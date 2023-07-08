На Одещині викрили бізнесмена, який намагався за €90 тисяч підкупити співробітників СБУ

Як повідомляється, директор однієї з логістичних компаній пропонував припинити слідчі дії і не вилучати його майно у межах кримінального провадження, де розслідуються корупційні схеми на експорті української агропродукції.

Фото: Офіс Генпрокурора

Служба безпеки задокументувала злочинні дії бізнесмена на Одещині, який намагався підкупити співробітників СБУ.

Як повідомляється, за хабар у 90 тис. євро фігурант пропонував припинити слідчі дії і не вилучати його майно у межах кримінального провадження, яке розслідує СБУ.

Втім, співробітники Служби безпеки одразу доповіли своєму керівництву про таку «пропозицію» і продумали оперативну комбінацію.

Це дало змогу задокументувати злочинні дії фігуранта. Під час обшуків за адресами його проживання та роботи у місті Рені виявили всю суму хабаря, повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, зловмисником виявися місцевий бізнесмен, директор однієї з логістичних компаній. Він є фігурантом в іншому кримінальному провадженні СБУ, де розслідуються корупційні схеми на експорті української агропродукції.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили бізнесмену про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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