В Одесской области разоблачили бизнесмена, который пытался за €90 тысяч подкупить сотрудников СБУ

Служба безопасности задокументировала преступные действия бизнесмена в Одесской области, который пытался подкупить сотрудников СБУ.
Как сообщается, за взятку в 90 тыс. евро фигурант предлагал прекратить следственные действия и не изымать его имущество в рамках уголовного производства, расследуемого СБУ.
Впрочем, сотрудники Службы безопасности сразу доложили своему руководству о таком предложении и продумали оперативную комбинацию.
Это дало возможность задокументировать преступные действия фигуранта. Во время обысков по адресам его проживания и работы в Рени обнаружили всю сумму взятки, сообщает СБУ.
По материалам дела, злоумышленником оказался местный бизнесмен, директор одной из логистических компаний. Он является фигурантом в другом уголовном производстве СБУ, где расследуются коррупционные схемы на экспорте украинской агропродукции.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили бизнесмену о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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