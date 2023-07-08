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  1. В Украине

В Одесской области разоблачили бизнесмена, который пытался за €90 тысяч подкупить сотрудников СБУ

12:12, 8 июля 2023
Как сообщается, директор одной из логистических компаний предлагал прекратить следственные действия и не изымать его имущество в рамках уголовного производства, где расследуются коррупционные схемы на экспорте украинской агропродукции.
В Одесской области разоблачили бизнесмена, который пытался за €90 тысяч подкупить сотрудников СБУ
Фото: Офис Генпрокурора
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Служба безопасности задокументировала преступные действия бизнесмена в Одесской области, который пытался подкупить сотрудников СБУ.

Как сообщается, за взятку в 90 тыс. евро фигурант предлагал прекратить следственные действия и не изымать его имущество в рамках уголовного производства, расследуемого СБУ.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности сразу доложили своему руководству о таком предложении и продумали оперативную комбинацию.

Это дало возможность задокументировать преступные действия фигуранта. Во время обысков по адресам его проживания и работы в Рени обнаружили всю сумму взятки, сообщает СБУ.

По материалам дела, злоумышленником оказался местный бизнесмен, директор одной из логистических компаний. Он является фигурантом в другом уголовном производстве СБУ, где расследуются коррупционные схемы на экспорте украинской агропродукции.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили бизнесмену о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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