Як отримати пенсію після деокупації: роз’яснення

Українська пенсія виплачуватиметься за однієї умови — якщо пенсіонер не отримує російські виплати.

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Українцям роз’яснили, як отримати пенсію після деокупації. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Громадянам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або змогли виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію, українська пенсія виплачуватиметься за однієї умови. А саме – лише в тому разі, якщо пенсіонер не отримує російську пенсію.

Відновлення і виплата пенсій проводитимуться на підставі заяви. Заявник має повідомити про неотримання пенсії від рф.

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