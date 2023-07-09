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ВАКС продлил на 60 дней содержание под стражей экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева с возможностью внсения залога

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, поддержанное прокурорами САП и продлил на 2 месяца срок содержания под стражей подозреваемого в получении взятки экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева.

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  1. В Украине

Как получить пенсию после деоккупации: разъяснение

23:00, 9 июля 2023
Украинская пенсия будет выплачиваться при одном условии, если пенсионер не получает российские выплаты.
Как получить пенсию после деоккупации: разъяснение
Фото: Depositphotos
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Украинцам объяснили, как получить пенсию после деоккупации. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях или выехавших из оккупации на подконтрольную Украине территорию, украинская пенсия будет выплачиваться при одном условии. А именно – только в том случае, если пенсионер не получает российскую пенсию.

Возобновление и выплата пенсий будут производиться на основании заявления. Заявитель должен сообщить о неполучении пенсии от рф.

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