Как получить пенсию после деоккупации: разъяснение

Украинская пенсия будет выплачиваться при одном условии, если пенсионер не получает российские выплаты.

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Украинцам объяснили, как получить пенсию после деоккупации. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях или выехавших из оккупации на подконтрольную Украине территорию, украинская пенсия будет выплачиваться при одном условии. А именно – только в том случае, если пенсионер не получает российскую пенсию.

Возобновление и выплата пенсий будут производиться на основании заявления. Заявитель должен сообщить о неполучении пенсии от рф.

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