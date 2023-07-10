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Суд усунув мера Рівного Олександра Третяка від посади на рік – його визнали винним у вчиненні корупційного адмінправопорушення

17:04, 10 липня 2023
Покарання передбачає штраф у розмірі 6 800 гривень, а також позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік.
Суд усунув мера Рівного Олександра Третяка від посади на рік – його визнали винним у вчиненні корупційного адмінправопорушення
Джерело фото: facebook.com/tretyak_rivne
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Суд визнав мера Рівного Олександра Третяка винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення. Відповідне рішення 10 липня озвучив суддя Петро Денисюк. Покарання передбачає штраф у розмірі 6 800 гривень, а також позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік.

Про це пише «Суспільне Рівне».

Зараз Третяк перебуває у відрядженні в Німеччині, а рішення можна оскаржити.

Раніше НАЗК склало три протоколи на мера Рівного, у яких вбачали конфлікт інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок. Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності.

Остання справа стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому. Під час виборчої кампанії вона внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень.

НАЗК вбачає у цьому конфлікт інтересів, сам мер це неодноразово заперечував, пишуть у ЗМІ.

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