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Суд отстранил мэра Ровно Александра Третяка от должности на год – его признали виновным в совершении коррупционного админправонарушения

17:04, 10 июля 2023
Наказание предусматривает штраф в размере 6 800 гривен, а также лишение права занимать должность сроком в один год.
Суд отстранил мэра Ровно Александра Третяка от должности на год – его признали виновным в совершении коррупционного админправонарушения
Источник фото: facebook.com/tretyak_rivne
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Суд признал мэра Ровно Александра Третяка виновным в совершении коррупционного административного правонарушения. Соответствующее решение 10 июля озвучил судья Петр Денисюк. Наказание предусматривает штраф в размере 6 800 гривен, а также лишение права занимать должность сроком в один год.

Об этом пишет «Суспильное Ровно».

Сейчас Третяк находится в командировке в Германии, а решение можно обжаловать.

Ранее НАПК составило три протокола на мэра Ровно, в которых видели конфликт интересов: о возвращении себе премий, голосовании за назначение управляющей делами исполкома и назначении ей премий и надбавок. Первые два протокола закрыли из-за отсутствия состава нарушения и по срокам давности.

Последнее дело касается начисления премий и доплат управляющей делами горисполкома. Во время избирательной кампании она внесла в кандидатский фонд Третяка 45 тысяч гривен.

НАПК видит в этом конфликт интересов, сам мэр это неоднократно отрицал, пишут в СМИ.

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