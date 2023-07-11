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ВАКС знову зменшив заставу для екснардепа Микитася, однак продовжив строк тримання під вартою

Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів тримання під вартою обвинуваченого у наданні хабара ексдепутата Максима Микитася, однак зменшив йому розмір застави вдвічі.

Опубліковано фінальне комюніке Саміту НАТО щодо України: що пообіцяли

Стало відомо, що передбачено у фінальному документі Саміту стосовно України: члени НАТО продовжуватимуть підтримувати та переглядати прогрес України у сфері оперативної сумісності, а також необхідні додаткові демократичні реформи та реформи сектора безпеки.

Реформа у сфері верховенства права та належного управління, — Білий дім озвучив умови для запрошення України до НАТО

Білий дім заявив, що вступ України до НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним і потрібно проводити реформи, зокрема, судову, - CNN.

ВАКС продовжив на 60 днів тримання під вартою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва з можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива НАБУ, підтримане прокурорами САП та продовжив на 2 місяці строк тримання під вартою підозрюваного в отриманні хабара ексголови Верховного Суду Всеволода Князева з можливістю внесення застави.

До судді підійшов незнайомий та повідомив, що хоче з ним розібратись

Суддя розцінив слова невідомого як загрозу для себе і своєї сім’ї .

  1. В Україні

Торгівля дозволом на перетин кордону: повідомили про підозру нардепці Людмилі Марченко

20:26, 11 липня 2023
Людмила Марченко підозрюється у зловживанні впливом.
Торгівля дозволом на перетин кордону: повідомили про підозру нардепці Людмилі Марченко
Фото: dsnews.ua
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НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній нардепці. Про це йдеться у пресслужбі НАБУ.

«Як нардепка та її помічниця «допомагали» чоловікам призовного віку потрапити у систему «Шлях» та в яку суму жінки оцінили свої послуги? Дізнавайся подробиці злочину з фрагментів оперативного відео від НАБУ», - сказано у повідомленні.

У НАБУ не називають ім’я, але, за даними ЗМІ, мова йде про нардепку від «Слуг народу» Людмилу Марченко.

Раніше повідомлялося, що група осіб систематично отримували неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему «Шлях» відомостей, які надають право на перетин кордону. Попередня кваліфікація - ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Додамо, у «Слузі народу» прокоментували обшук у народної депутатки Людмили Марченко.

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