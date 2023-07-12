Зеленський про підсумки саміту НАТО: отримали підтримку лідерів і недвозначність того, що Україна буде в НАТО

Я вважаю, що ми будемо в НАТО, щойно безпекова ситуація стабілізується, - зазначив Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки саміту НАТО у Вільнюсі, зазначив, що Україна отримала підтримку лідерів і недвозначність того, що вона буде в НАТО. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Що ми отримали від саміту? Підтримку лідерів і недвозначність того, що Україна буде в НАТО. Коли це буде? Я вважаю, що ми будемо в НАТО, щойно безпекова ситуація стабілізується. Простою мовою – тоді, коли закінчиться війна, Україну точно запросять в НАТО, і Україна точно стане членом Союзу. Жодної іншої думки я сьогодні не чув", - зазначив Президент.

Нагадаємо, що став відомий текст декларації країн G7 щодо гарантій безпеки для України.

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