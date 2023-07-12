Зеленский об итогах саммита НАТО: получили поддержку лидеров и недвусмысленность того, что Украина будет у НАТО

Я считаю, что мы будем в НАТО, как только ситуация безопасности стабилизируется, - отметил Зеленский.

Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский, подводя итоги саммита НАТО в Вильнюсе, отметил, что Украина получила поддержку лидеров и недвусмысленность того, что она будет у НАТО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Что мы получили от саммита? Поддержку лидеров и недвусмысленность того, что Украина будет в НАТО. Когда это будет? Я считаю, что мы будем в НАТО, как только ситуация безопасности стабилизируется. Простым языком – тогда, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО, и Украина точно станет членом Союза. Никакого другого мнения я сегодня не слышал"", - отметил Президент.

Напомним, что стал известен текст декларации стран G7 о гарантиях безопасности для Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.