Суд оштрафував депутата за використання права на звернення в особистих інтересах

Депутата, який використав право на звернення в особистих інтересах, визнали винним у вчиненні дій в умовах реального конфлікту інтересів.

Хмельницький апеляційний суд підтвердив законність постанови Кам’янець-Подільського міськрайонного суду щодо депутата міської ради, якого суддя визнав винним у вчиненні дій в умовах реального конфлікту інтересів (ч. 2 ст. 172-7 КУпАП) та оштрафував на 5100 грн. Про це повідомила пресслужба суду.

За матеріалами справи, 30 січня 2023 року депутат Кам`янець-Подільської міської ради на фірмовому бланку депутата звернувся до начальника ГУ Національної поліції України в Хмельницькій області з вимогою повторного розгляду заяви щодо вирішення його приватного спору у сімейних правовідносинах. Депутатське звернення підписав власноруч, як депутат міської ради.

«З тим, що такими діями він вчинив адмінправопорушення, пов`язане з корупцією, народний обранець не погодився. Просив апеляційний суд скасувати постанову місцевого суду щодо нього й закрити провадження у справі у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Серед іншого вказав, що помилково подав звернення на депутатському бланку з приватної електронної адреси, тим паче, що повноваження його як депутата міської ради не розповсюджуються на регіональні органи, а обмежені виключно місцевими підприємствами, установами та організаціями.

На думку апеляційного суду, суд першої інстанції правильно дійшов висновку, що депутат використав надане йому право на депутатське звернення в особистих інтересах.

«…маючи право на звернення до ГУ НП в Хмельницькій області як фізична особа, прагнучи задовольнити особистий інтерес у найбільш сприятливий спосіб, використав надане йому право на депутатське звернення із метою, яка не пов`язана із здійсненням ним депутатської діяльності», – зазначив суд.

При цьому, направляючи звернення, він не вжив заходів щодо недопущення реального конфлікту інтересів, тобто не пізніше наступного робочого дня не повідомив Кам`янець-Подільську міську раду та Національне агентство з питань запобігання корупції чи інший, визначений Законом, орган, про наявність реального конфлікту інтересів в його депутатській діяльності.

Твердження про те, що своє звернення депутат помилково подав на депутатському бланку апеляційний суд уважає надуманим: «Оскільки [апелянт] виконав усі дії, які вважав необхідними – виготовив на офіційному бланку депутата вимоги стосовно вирішення свого приватного спору, спрямував такі матеріали керівництву ГУНП фактично з вимогою для відповідного реагування та виконання, скріпивши їх власноручним підписом, як депутат міської ради».

ХАС також зауважив, що повноваження та юрисдикція обласного управління поліції розповсюджується на всю територію області: управління є юридичною особою та через свої відділки здійснює повноваження на місцях, у тому числі на території Кам'янець-Подільської територіальної громади», - сказано у повідомленні.

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