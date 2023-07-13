Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився стосовно відсутності абсолютної дискреції в органів місцевого самоврядування під час прийняття рішень, які стосуються підприємницької діяльності

Міська рада не наділена абсолютними дискреційними повноваженням при вирішенні питання про включення або невключення тимчасових споруд до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у відповідному населеному пункті, - КАС ВС.

Як будуть створювати Службу дисциплінарних інспекторів – стаж, гроші та іспити

Дисциплінарні інспектори будуть отримувати 80 520 гривень, а добирати їх планують за допомогою міжнародних експертів.

Комітет не направляв законопроект про поліграф для суддів на аналіз ВРП та Верховного Суду – стало відомо, чому

У Комітеті з питань правової політики повідомили, через що поки не направляли до Верховного Суду та Вищої ради правосуддя законопроект про поліграф для суддів та перевірку Верховного Суду.

Вагітна жінка сама зможе визначати, коли їй йти у відпустку, — Рада ухвалила закон

Верховна Рада змінила правила відпустки у зв’язку з вагітністю жінок.

Стало відомо, що відбувається з проектом про скасування Господарського кодексу

Комітет створив робочу групу для доопрацювання законопроекту про скасування Господарського кодексу.

  1. В Україні

Суд оштрафував депутата за використання права на звернення в особистих інтересах

13:18, 13 липня 2023
Депутата, який використав право на звернення в особистих інтересах, визнали винним у вчиненні дій в умовах реального конфлікту інтересів.
Суд оштрафував депутата за використання права на звернення в особистих інтересах
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Хмельницький апеляційний суд підтвердив законність постанови Кам’янець-Подільського міськрайонного суду щодо депутата міської ради, якого суддя визнав винним у вчиненні дій в умовах реального конфлікту інтересів (ч. 2 ст. 172-7 КУпАП) та оштрафував на 5100 грн. Про це повідомила пресслужба суду.

За матеріалами справи, 30 січня 2023 року депутат Кам`янець-Подільської міської ради на фірмовому бланку депутата звернувся до начальника ГУ Національної поліції України в Хмельницькій області з вимогою повторного розгляду заяви щодо вирішення його приватного спору у сімейних правовідносинах. Депутатське звернення підписав власноруч, як депутат міської ради.

«З тим, що такими діями він вчинив адмінправопорушення, пов`язане з корупцією, народний обранець не погодився. Просив апеляційний суд скасувати постанову місцевого суду щодо нього й закрити провадження у справі у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Серед іншого вказав, що помилково подав звернення на депутатському бланку з приватної електронної адреси, тим паче, що повноваження його як депутата міської ради не розповсюджуються на регіональні органи, а обмежені виключно місцевими підприємствами, установами та організаціями.

На думку апеляційного суду, суд першої інстанції правильно дійшов висновку, що депутат використав надане йому право на депутатське звернення в особистих інтересах.

«…маючи право на звернення до ГУ НП в Хмельницькій області як фізична особа, прагнучи задовольнити особистий інтерес у найбільш сприятливий спосіб, використав надане йому право на депутатське звернення із метою, яка не пов`язана із здійсненням ним депутатської діяльності», – зазначив суд.

При цьому, направляючи звернення, він не вжив заходів щодо недопущення реального конфлікту інтересів, тобто не пізніше наступного робочого дня не повідомив Кам`янець-Подільську міську раду та Національне агентство з питань запобігання корупції чи інший, визначений Законом, орган, про наявність реального конфлікту інтересів в його депутатській діяльності.

Твердження про те, що своє звернення депутат помилково подав на депутатському бланку апеляційний суд уважає надуманим: «Оскільки [апелянт] виконав усі дії, які вважав необхідними – виготовив на офіційному бланку депутата вимоги стосовно вирішення свого приватного спору, спрямував такі матеріали керівництву ГУНП фактично з вимогою для відповідного реагування та виконання, скріпивши їх власноручним підписом, як депутат міської ради».

ХАС також зауважив, що повноваження та юрисдикція обласного управління поліції розповсюджується на всю територію області: управління є юридичною особою та через свої відділки здійснює повноваження на місцях, у тому числі на території Кам'янець-Подільської територіальної громади», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду