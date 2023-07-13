У Зеленського розповіли про три варіанти завершення війни

Йдеться про виграш чи програш України та про ймовірний «Мінськ-3».

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у ефірі телемарафону озвучив три варіанти завершення війни, які включають виграш, програш України або ймовірний "Мінськ-3".

"Є тільки три варіанти кінця війни. Перший: ми виграли і таким чином є держава Україна, яка буде домінувати в регіоні в повному обсязі і відповідно мати дуже чіткі партнерські відносини. Зможе модернізувати армію і мати ефективну армію", - зазначив він.

За словами Подоляка, паралельно з цим буде зона демілітаризації з рф, її позбавлять ракет певної дальності, а також буде проведено саміт щодо контролю за ядерними арсеналами росії.

Другим варіантом може бути програш України - і "тоді Україна просто поступово вмиратиме" протягом кількох років.

"Є третій варіант - посередині: ми не програли, але є лінія розмежування - "Мінськ-3". Це означає, що ви просто будете вмирати дуже повільно. Будуть підключати вам апарат, який підтримуватиме ваше життя", - сказав Подоляк.

На його думку, це означатиме, що державності в Україні вже не існуватиме. "Тому все інше - це спроба знайти якісь альтернативні елементи, які дозволять щось десь продовжити. У нас із вами варіанти дуже прості - виграти або програти", - резюмував радник керівника ОП.

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