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Суд оштрафовал депутата за использование права на обращение в личных интересах

13:18, 13 июля 2023
Депутат, использовавший право на обращение в личных интересах, признан виновным в совершении действий в условиях реального конфликта интересов.
Суд оштрафовал депутата за использование права на обращение в личных интересах
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Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность постановления Каменец-Подольского горрайонного суда по депутату городского совета, которого судья признал виновным в совершении действий в условиях реального конфликта интересов (ч. 2 ст. 172-7 КУоАП) и оштрафовал на 5100 грн. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По материалам дела, 30 января 2023 депутат Каменец-Подольского городского совета на фирменном бланке депутата обратился к начальнику ГУ Национальной полиции Украины в Хмельницкой области с требованием повторного рассмотрения заявления о разрешении его частного спора в семейных правоотношениях. Депутатское обращение подписал собственноручно, как депутат городского совета.

«С тем, что такими действиями он совершил админправонарушение, связанное с коррупцией, народный избранник не согласился. Просил апелляционный суд отменить постановление местного суда в отношении него и закрыть производство по делу в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Среди прочего указал, что ошибочно подал обращение на депутатском бланке с частного электронного адреса, тем более что полномочия его как депутата городского совета не распространяются на региональные органы, а ограничены исключительно местными предприятиями, учреждениями и организациями.

По мнению апелляционного суда, суд первой инстанции правильно пришел к выводу, что депутат использовал предоставленное ему право на депутатское обращение в личных интересах.

«…имея право на обращение в ГУ ЧП в Хмельницкой области как физическое лицо, стремясь удовлетворить личный интерес наиболее благоприятным способом, использовал предоставленное ему право на депутатское обращение с целью, не связанной с осуществлением им депутатской деятельности», – отметил суд.

При этом, направляя обращение, он не принял меры по недопущению реального конфликта интересов, т.е. интересов в его депутатской деятельности.

Утверждение о том, что свое обращение депутат по ошибке подал на депутатском бланке апелляционный суд считает надуманным: «Поскольку [апеллянт] выполнил все действия, которые считал необходимыми – изготовил на официальном бланке депутата требования по решению своего частного спора, направил такие материалы руководству ГУНП фактически с требованием для соответствующего реагирования и выполнения, скрепив их собственноручной подписью как депутат городского совета».

ХАС также отметил, что полномочия и юрисдикция областного управления полиции распространяется на всю территорию области: управление является юридическим лицом и через свои участки осуществляет полномочия на местах, в том числе на территории Каменец-Подольского территориального общества», - говорится в сообщении.

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