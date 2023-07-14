Голова АРМА підписала декларацію внутрішнього аудиту

У АРМА зазначили, що внутрішні аудитори забезпечують вчасну адаптацію до нових умов у середовищі та підвищення ефективності роботи відомства.

Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів повідомило, що з метою підтримки незалежності діяльності внутрішнього аудиту головою АРМА підписано відповідну Декларацію, форма якої затверджена Мінфіном. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Згідно з Планом дій щодо лібералізації візового режиму Україна - ЄС та на виконання ст.26 Бюджетного кодексу України в АРМА відповідно до діючих стандартів запроваджено діяльність з внутрішнього аудиту.

Внутрішні аудитори забезпечують вчасну адаптацію до нових умов у середовищі, підвищення ефективності АРМА при виконанні своєї місії, дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів.

Організація роботи внутрішніх аудиторів в АРМА відповідно до висновків Рахункової палати та Мінфіну відповідає встановленим вимогам.

У своїй роботі аудитори є незалежними, підпорядковуються виключно Голові АРМА, що підтверджується у тому числі декларацією», - сказано у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Комітет обговорив відкриття публічного доступу до Реєстру арештованих активів з новою очільницею АРМА Оленою Думою.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.