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  1. В Україні

Голова АРМА підписала декларацію внутрішнього аудиту

18:19, 14 липня 2023
У АРМА зазначили, що внутрішні аудитори забезпечують вчасну адаптацію до нових умов у середовищі та підвищення ефективності роботи відомства.
Голова АРМА підписала декларацію внутрішнього аудиту
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Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів повідомило, що з  метою підтримки незалежності діяльності внутрішнього аудиту головою АРМА підписано відповідну Декларацію, форма якої затверджена Мінфіном. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Згідно з Планом дій щодо лібералізації візового режиму Україна - ЄС та на виконання ст.26 Бюджетного кодексу України в АРМА відповідно до діючих стандартів запроваджено діяльність з внутрішнього аудиту.

Внутрішні аудитори забезпечують вчасну адаптацію до нових умов у середовищі, підвищення ефективності АРМА при виконанні своєї місії, дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів.

Організація роботи внутрішніх аудиторів в АРМА відповідно до висновків  Рахункової палати та Мінфіну відповідає встановленим вимогам.

У своїй роботі аудитори є незалежними, підпорядковуються виключно Голові АРМА, що підтверджується у тому числі декларацією», - сказано у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Комітет обговорив відкриття публічного доступу до Реєстру арештованих активів з новою очільницею АРМА Оленою Думою.

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