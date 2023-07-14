Глава АРМА подписала декларацию внутреннего аудита

В АРМА отметили, что внутренние аудиторы обеспечивают своевременную адаптацию к новым условиям в среде и повышению эффективности работы ведомства.

Агентство по розыску и менеджменту Активов сообщило, что с целью поддержания независимости деятельности внутреннего аудита председателем АРМА подписана соответствующая Декларация, форма которой утверждена Минфином. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Согласно Плану действий по либерализации визового режима Украина – ЕС и во исполнение ст.26 Бюджетного кодекса Украины в АРМА в соответствии с действующими стандартами введена деятельность по внутреннему аудиту.

Внутренние аудиторы обеспечивают своевременную адаптацию к новым условиям в среде, повышение эффективности АРМА при выполнении своей миссии, соблюдение законности и эффективности использования бюджетных средств.

Организация работы внутренних аудиторов в АРМА согласно выводам Счетной палаты и Минфина отвечает установленным требованиям.

В своей работе аудиторы независимы, подчиняются исключительно Председателю АРМА, что подтверждается в том числе декларацией», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Комитет обсудил открытие публичного доступа к Реестру арестованных активов с новой главой АРМА Еленой Думой.

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