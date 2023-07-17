Судитимуть пособницю колишнього голови ДФС за зловживання становищем в інтересах нардепа

САП та НАБУ скерували до суду справу щодо начальниці відділу департаменту Державної фіскальної служби України.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно пособниці колишнього голови ДФС – начальниці відділу департаменту Державної фіскальної служби України. Дії начальниці відділу ДФС кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України. Про це інформує пресслужба САП.

«У межах досудового розслідування встановлено, що з травня 2015 року по квітень 2016 року голова ДФС за пособництва директора департаменту та начальниці відділу ДФС ухвалив економічно необґрунтовані рішення про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин для підконтрольних народному депутатові України підприємств. У результаті цих дій державний бюджет не отримав понад 2 млрд грн рентної плати.

У грудні 2022 року начальниці відділу ДФС повідомлено про підозру, а вже у лютому 2023 року завершено слідство та відкрито матеріали справи на ознайомлення», - йдеться у повідомленні.

У САП зазначили, що за вчинене особі загрожує покарання від трьох до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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