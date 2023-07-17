Будут судить пособницу бывшего главы ГФС за злоупотребление положением в интересах нардепа

САП и НАБУ направили в суд дело в отношении начальницы отдела департамента Государственной фискальной службы Украины.

В суд направлен обвинительный акт в отношении пособницы бывшего главы ГФС – начальницы отдела департамента Государственной фискальной службы Украины. Действия начальницы отдела ГФС квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба САП.

«В рамках досудебного расследования установлено, что с мая 2015 по апрель 2016 председатель ДФС при пособничестве директора департамента и начальницы отдела ГФС принял экономически необоснованные решения о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых для подконтрольных народному депутату. В результате этих действий государственный бюджет не получил более 2 млрд. грн. рентной платы.

В декабре 2022 года начальнице отдела ГФС сообщили о подозрении, а уже в феврале 2023 года завершено следствие и открыты материалы дела на ознакомление», - говорится в сообщении.

В САП отметили, что за совершенное лицу грозит наказание от трех до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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