2 млн грн збитків: у Києві директора спортивної школи підозрюють у розтраті бюджетних коштів

Директору дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» повідомлено про підозру у розтрат бюджетних коштів.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві повідомлено про підозру директору дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» за фактом розтрати бюджетних коштів під час капітального ремонту приміщень школи (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це інформує Київська міська прокуратура.

У відомстві зазначили, що підозрюваний, достовірно знаючи, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають зазначеним у документах, підписав акти виконаних робіт.

«Сума збитків становить близько 2 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу», - сказано у повідомленні.

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