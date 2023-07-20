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В Сумському апеляційному суді залишилось чотири судді

13:22, 20 липня 2023
ВККС планує тимчасово знайти для апеляційного суду ще п’ять суддів
В Сумському апеляційному суді залишилось чотири судді
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Вища рада правосуддя 20 липня 2023 року задовольнила заяву про звільнення у відставку судді Сумського апеляційного суду Олени Кононенко.

Це вже третя відставка суддів Сумського апеляційного суду після відновлення діяльності Вищої ради правосуддя у січні 2023 року.

Так, 16 лютого у відставку звільнилась суддя Сумського апеляційного суду Тетяна Левченко, а 6 липня була задоволена заява про звільнення у відставку судді Світлани Ткачук.

Таким чином, за наявними даними, в Сумському апеляційному суді залишаються лише чотири судді – Володимир Рунов, Віктор Криворотенко, Ольга Собина та Юлія Філонова.

Зазначимо, що згідно з штатним розкладом 2018 року, повний штат (модельна чисельність) суддів Сумського апеляційного суду складає 35 суддів, а погоджена тимчасова гранична чисельність суддів, затверджена ВРП у 2019 році, складає 25 суддів.

Разом з тим, 19 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила про намір відрядити у Сумський апеляційний суд 5 суддів.

Втім, слід зазначити, що попередня спроба ВРП знайти суддів для Сумського апеляційного суду, зазнала невдачі.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» раніше повідомляла, що з початку 2023 року у відставку звільнились 18 суддів Київського апеляційного суду та 7 суддів Шостого апеляційного адміністративного суду.

Автор В’ячеслав Хрипун

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