2 млн грн убытков: в Киеве директора спортивной школы подозревают в растрате бюджетных средств

Директору детско-юношеской спортивной школы «Атлант» сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве сообщено о подозрении директору детско-юношеской спортивной школы «Атлант» по факту растраты бюджетных средств во время капитального ремонта помещений школы (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В ведомстве отметили, что подозреваемый, достоверно зная, что объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствуют указанным в документах, подписал акты выполненных работ.

«Сумма ущерба составляет около 2 млн гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», - сказано в сообщении.

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