Чоловік також зламав флагшток та вів себе агресивно.

Патрульна поліція Одеської області повідомила, що 22 липня у Одесі затримали чоловіка, який зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що ввечері патрульні поліцейські отримали виклик про конфлікт між чоловіками на вулиці Космонавта Комарова.

«На місці виклику охоронці порядку виявили громадянина з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Очевидці події розповіли, що громадянин зірвав державний прапор з будівлі, зламав флагшток та кинув прапор на землю. Громадянин на зауваження містян не реагував та поводив себе агресивно. Така поведінка обурила очевидців, тож вони викликали поліцію», - сказано у повідомленні.

У поліції додали, що оскільки в діях чоловіка вбачались ознаки злочину за ст. 338 (Наруга над державними символами) ККУ, його затримали та передали слідчим.

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