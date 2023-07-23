В Одессе задержан мужчина, который сорвал государственный флаг со здания и бросил на землю

Мужчина также сломал флагшток и вел себя агрессивно.

Патрульная полиция Одесской области сообщила, что 22 июля в Одессе задержан мужчина, который сорвал государственный флаг со здания и бросил его на землю. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что вечером патрульные полицейские получили вызов о конфликте между мужчинами по улице Космонавта Комарова.

«На месте вызова стражи порядка обнаружили гражданина с явными признаками алкогольного опьянения. Очевидцы происшествия рассказали, что гражданин сорвал государственный флаг со здания, сломал флагшток и бросил флаг на землю. Гражданин на замечания горожан не реагировал и вел себя агрессивно. Такое поведение возмутило очевидцев, поэтому они вызвали полицию», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что поскольку в действиях мужчины усматривались признаки преступления по ст. 338 (Надругательство над государственными символами) УКУ, его задержали и передали следователям.

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