В Одеській області запроваджують жорсткий моніторинг за витрачанням держкоштів– голова ОВА

Незабаром в області розпочнеться проведення «фінансового аудиту абсолютно всіх закупівель, які здійснюють або планують здійснювати найближчим часом структури ОВА та районні адміністрації».

Джерело фото: facebook.com

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив про запровадження моніторингу витрачання державних коштів в області та ініціював перегляд планів закупівель, щоб віднайти внутрішні резерви для відбудови та допомоги армії.

«Сьогодні попередив усіх про запровадження жорсткого моніторингу за витрачанням державних коштів. Дороги, де є нагальна потреба - ремонтуємо, а все решта: клумби, плитка, лавочки тощо - залишаємо на потім. Попросив очільників міських і районних адміністрацій переглянути плани закупівель і віднайти внутрішні резерви для відбудови та допомоги армії», - повідомив Кіпер.

За його словами, незабаром в області розпочнеться проведення «фінансового аудиту абсолютно всіх закупівель, які здійснюють або планують здійснювати найближчим часом структури ОВА та районні адміністрації».

«Після проведеної перевірки усі необовʼязкові тендери будуть скасовані, а гроші, виділені на них, перенаправлені на військові потреби, відбудову зруйнованої агресором інфраструктури та допомогу ВПО», - наголосив Кіпер.

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