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В Одесской области вводят жесткий мониторинг за расходованием госсредств – глава ОВА

15:29, 25 июля 2023
Вскоре в области начнется проведение «финансового аудита абсолютно всех закупок, которые осуществляют или планируют осуществлять в ближайшее время структуры ОВА и районные администрации».
В Одесской области вводят жесткий мониторинг за расходованием госсредств – глава ОВА
Источник фото: facebook.com
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Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о введении мониторинга расходования государственных средств в области и инициировал пересмотр планов закупок, чтобы найти внутренние резервы для восстановления и помощи армии.

«Сегодня предупредил всех о введении жесткого мониторинга за расходованием государственных средств. Дороги, где есть насущная потребность – ремонтируем, а все остальное: клумбы, плитка, лавочки и т.д. – оставляем на потом. Попросил глав городских и районных администраций пересмотреть планы закупок и найти внутренние резервы для восстановления и помощи армии», - сообщил Кипер.

По его словам, вскоре в области начнется проведение «финансового аудита абсолютно всех закупок, которые осуществляют или планируют осуществлять в ближайшее время структуры ОВА и районные администрации».

«После проведенной проверки все необязательные тендеры будут отменены, а деньги, выделенные на них, перенаправлены на военные нужды, восстановление разрушенной агрессором инфраструктуры и помощь ВПЛ», - подчеркнул Кипер.

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