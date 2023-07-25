Кабмін призначив голові НАДС нового заступника з питань цифровізації

У Наталії Алюшиної з'явиться новий заступник з питань цифровізації держслужби.

Кабінет Міністрів провів 25 липня засідання, на якому ухвалив розпорядження про призначення заступника Голови НАДС з питань цифровізації та підтримав розпорядження Президента про призначення голови Білоцерківської РДА, – повідомляє пресслужба Уряду.

Ухвалено розпорядження про призначення:

Сосновського Євгена Олеговича заступником Голови Національного агентства з питань державної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Підтримано Проект Розпорядження Президента України:

Про призначення Старенької Ірини Абрамівни головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

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