Кабмин назначил главе НАГС нового заместителя по вопросам цифровизации

Кабинет Министров провел 25 июля заседание, на котором принял распоряжение о назначении заместителя Председателя НАГС по цифровизации и поддержал распоряжение Президента о назначении председателя Белоцерковской РГА, – сообщает прессслужба Правительства.
Принято распоряжение о назначении:
Сосновского Евгения Олеговича заместителем Председателя Национального агентства по государственной службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Поддержан Проект Распоряжения Президента Украины:
О назначении Старенькой Ирины Абрамовны главой Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.