Кабмин назначил главе НАГС нового заместителя по вопросам цифровизации

У Натальи Алюшиной появится новый заместитель по цифровизации госслужбы.

Кабинет Министров провел 25 июля заседание, на котором принял распоряжение о назначении заместителя Председателя НАГС по цифровизации и поддержал распоряжение Президента о назначении председателя Белоцерковской РГА, – сообщает прессслужба Правительства.

Принято распоряжение о назначении:

Сосновского Евгения Олеговича заместителем Председателя Национального агентства по государственной службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Поддержан Проект Распоряжения Президента Украины:

О назначении Старенькой Ирины Абрамовны главой Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области.

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