Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
НАЗК обмежать у праві надавати роз'яснення з усіх питань

НАЗК буде надавати роз'яснення лише з питань подарунків і конфлікту інтересів за зверненням чиновників і посадовців.

ВККС через чотири роки звернулася з апеляційною скаргою у справі про кваліфоцінювання судді: що вирішила Велика Палата

Після призначення нового складу Вища кваліфкомісія суддів вирішила повернутися до оскарження рішень 2019 року у судах.

МВФ погодив підхід, коли чиновникам не треба декларувати нерухомість в оренді ринковою вартістю менше 130 тисяч грн, - Анастасія Радіна

Однак питання, як будуть визначати справжню вартість орендованого об’єкта – ще потребує доопрацювання, заявила Анастасія Радіна.

У Раді вирішили, що настав час передати адміністрування домену GOV.UA іншим суб’єктам

Верховна Рада ухвалила зміни в адмініструванні доменних імен у домені GOV.UA.

Верховна Рада визначить, що є днем початку здійснення дисциплінарного провадження стосовно судді

Верховна Рада готується прийняти в цілому закон про відновлення розгляду скарг на суддів, яким змінять і процедуру дисциплінарного провадження: чи вплине це на можливість виходу у відставку.

  1. В Україні

рф може продовжити масовано атакувати міста восени та взимку, – Ігнат

09:32, 28 липня 2023
Окупанти будуть робити ставку на дрони-камікадзе, але ракети теж використовуватимуть.
рф може продовжити масовано атакувати міста восени та взимку, – Ігнат
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В осінньо-зимовий період росія може продовжити масовано атакувати міста та інфраструктуру України. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, окупанти будуть робити ставку на дрони-камікадзе, але ракети теж використовуватимуть.

«Ми маємо вже досвід осінньо-зимового періоду щодо застосування противником ударних БПЛА та ракет великої кількості. Це «Калібри» і ракети Х-101, Х-555», - сказав Ігнат.

За його словами, з вересня по березень українськими силами ППО було збито приблизно 750 дронів і 750 ракет. Речник наголосив, що на це пішло багато засобів.

Ігнат зазначив, що зараз росіяни не мають такої великої кількості ракет. Вони їх виготовляють, але не можуть відновити той весь запас, який використали. Однак, за його словами, готуватися потрібно.

«Адже ті ж ракети Х-101 чи Х-555, якими атакували вчора, вони не застосовували місяць. Мабуть, вони місяць їх виготовляли. За даними Генштабу, в загальному десь 100 ракет на місяць вони виготовляють. Я маю на увазі далекобійних, високоточних. Ну і з них повітряного базування десь половина чи 60. Тож можна приблизно підрахувати, скільки вони можуть виготовити й застосувати», - розповів речник.

На його думку, рф буде робити більшу ставку на дрони-камікадзе, які дешевші та простіші у виробництві.

«Але ракети теж будуть вироблятися і до цього треба готуватися. Наше завдання посилитися якомога більшою кількістю засобів ППО, які дають партнери», - наголосив Ігнат.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Суслова
    Владлена Суслова
    суддя Господарського суду Харківської області