рф може продовжити масовано атакувати міста восени та взимку, – Ігнат

Окупанти будуть робити ставку на дрони-камікадзе, але ракети теж використовуватимуть.

В осінньо-зимовий період росія може продовжити масовано атакувати міста та інфраструктуру України. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, окупанти будуть робити ставку на дрони-камікадзе, але ракети теж використовуватимуть.

«Ми маємо вже досвід осінньо-зимового періоду щодо застосування противником ударних БПЛА та ракет великої кількості. Це «Калібри» і ракети Х-101, Х-555», - сказав Ігнат.

За його словами, з вересня по березень українськими силами ППО було збито приблизно 750 дронів і 750 ракет. Речник наголосив, що на це пішло багато засобів.

Ігнат зазначив, що зараз росіяни не мають такої великої кількості ракет. Вони їх виготовляють, але не можуть відновити той весь запас, який використали. Однак, за його словами, готуватися потрібно.

«Адже ті ж ракети Х-101 чи Х-555, якими атакували вчора, вони не застосовували місяць. Мабуть, вони місяць їх виготовляли. За даними Генштабу, в загальному десь 100 ракет на місяць вони виготовляють. Я маю на увазі далекобійних, високоточних. Ну і з них повітряного базування десь половина чи 60. Тож можна приблизно підрахувати, скільки вони можуть виготовити й застосувати», - розповів речник.

На його думку, рф буде робити більшу ставку на дрони-камікадзе, які дешевші та простіші у виробництві.

«Але ракети теж будуть вироблятися і до цього треба готуватися. Наше завдання посилитися якомога більшою кількістю засобів ППО, які дають партнери», - наголосив Ігнат.

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