рф может продолжить массированно атаковать города осенью и зимой, – Игнат

Оккупанты будут делать ставку на дроны-камикадзе, но ракеты тоже будут использовать.

В осенне-зимний период россия может продолжить массированно атаковать города и инфраструктуру Украины. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, оккупанты будут делать ставку на дроны-камикадзе, но ракеты тоже будут использовать.

«У нас уже есть опыт осенне-зимнего периода по применению противником ударных БПЛА и ракет большого количества. Это «Калибры» и ракеты Х-101, Х-555», – сказал Игнат.

По его словам, с сентября по март украинскими силами ПВО было сбито около 750 дронов и 750 ракет. Спикер подчеркнул, что на это ушло много средств.

Игнат отметил, что сейчас у россиян нет такого большого количества ракет. Они их производят, но не могут восстановить тот весь запас, который использовали. Однако, по его словам, готовиться нужно.

«Ведь те же ракеты Х-101 или Х-555, которыми атаковали вчера, они не применяли луну. Наверное, они месяц их производили. По данным Генштаба, в общей сложности где-то 100 ракет в месяц они производят. Я имею в виду дальнобойных, высокоточных. Ну и из них воздушного базирования примерно половина или 60. Поэтому можно примерно подсчитать, сколько они могут изготовить и применить», - рассказал спикер.

По его мнению, рф будет делать большую ставку на дроны-камикадзе, которые дешевле и проще в производстве.

«Но ракеты тоже будут производиться и к этому нужно готовиться. Наша задача усилиться как можно больше средств ПВО, которые дают партнеры», - подчеркнул Игнат.

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