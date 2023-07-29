Ракетний удар по будинку у Дніпрі: Зеленський оприлюднив відео з наслідками

У результаті ракетного удару по Дніпру є постраждалі.

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Як раніше повідомлялося, 28 липня у Дніпрі під час повітряної тривоги російська ракета влучила в житловий будинок

За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, через ракетний удар по Дніпру постраждало 9 осіб, серед них двоє дітей – 14 та 17 років.

«У них акубаротравма. Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат. Ще п’ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка. Медики кажуть – всі задовільні. Лікуватимуться вдома», - повідомив він.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що було влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ і оприлюднив відео.

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