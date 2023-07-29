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Прокурори, звільнені в процесі атестації, продовжують стягувати мільйони гривень з держави, - у Раді знайшли вихід

Станом на середину червня 2023 року звільненим в процесі атестації прокурорам вдалося стягнути з рахунків прокуратури більше 100 млн грн у справах, де потім касаційний суд скасував ці рішення, - депутати пропонують визначити можливість повернення цих грошей.

Вища рада правосуддя дозволила слідчим та прокурорам обмежувати доступ до Реєстру судових рішень

Доступ до Реєстру судових рішень зможуть обмежувати на підставі постанови слідчого чи прокурора, - Вища рада правосуддя раптово вирішила змінити свою ж позицію.

Хто з суддів 9 серпня може отримати відрядження у новий суд – список ВККС

Найбільша кількість кандидатів на відрядження – у Солом’янський районний суд Києва.

Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє провести вибори під час війни, і належить прийняти важливі рішення з цього питання

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що немає конституційної заборони на вибори під час війни, і не повинно бути застою демократії в Україні.

Наталія Алюшина про схвалення реформи оплати праці чиновників: Це запит суспільства та корпусу державних службовців

Раніше у Верховній Раді заявляли про те, що на реалізацію реформи оплати праці чиновників може не вистачити коштів, однак на прийнятті законопроекту 8222 наполягають міжнародні партнери – українські депутати сподіваються, що ці партнери допоможуть з фінансуванням.

  1. В Україні

Ракетний удар по будинку у Дніпрі: Зеленський оприлюднив відео з наслідками

08:19, 29 липня 2023
У результаті ракетного удару по Дніпру є постраждалі.
Ракетний удар по будинку у Дніпрі: Зеленський оприлюднив відео з наслідками
Фото: скріншот
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Як раніше повідомлялося, 28 липня у Дніпрі під час повітряної тривоги російська ракета влучила в житловий будинок

За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, через ракетний удар по Дніпру постраждало 9 осіб, серед них двоє дітей – 14 та 17 років.

«У них акубаротравма. Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат.  Ще п’ятеро з  рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка. Медики кажуть – всі задовільні. Лікуватимуться вдома», - повідомив він.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що було влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ і оприлюднив відео.

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