У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок: є постраждалі

На даний момент відомо про трьох постраждалих.

У п’ятницю, 28 липня, у Дніпрі під час повітряної тривоги російська ракета влучила в житловий будинок. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

«Дніпро. російські терористи поцілили в багатоповерхівку.

Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб.

На місці працюють рятувальники та поліцейські. Проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу», — зазначив Клименко.

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