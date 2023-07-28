В Днепре российская ракета попала в жилой дом: есть пострадавшие

На данный момент известно о трех пострадавших.

В пятницу, 28 июля, в Днепре во время воздушной тревоги российская ракета попала в жилой дом. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

«Днепр. российские террористы попали в многоэтажку.

По состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека.

На месте работают спасатели и полицейские. Проводится поквартирный обход. Людям оказывают необходимую помощь», – отметил Клименко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.