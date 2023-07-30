Як отримати паспорт України при наявності документа радянського зразка: пояснення Мінреінтеграції

Особі без паспорта України варто звернутися до територіального підрозділу ДМС із наявними документами.

Деякі українці похилого віку, евакуйовані із зон бойових дій, які досі не отримали паспорт громадянина України й мають лише документ радянського зразка, мають ряд проблем, зокрема, під спроби отримати соціальну допомогу, – повідомляє Мінреінтеграції.

Оскільки кожен випадок індивідуальний, особі варто звернутися до територіального підрозділу ДМС із наявними документами. Їй буде надано консультації та роз’яснення щодо подальших дій.

Якщо ж відомості про постійне проживання на території України станом на 24.08.1991 й проживання станом на 13.11.1991 не підтверджуються – особа може звернутись до суду, щоб встановити зазначені факти, після чого зможе пройти процедуру реєстрації особи громадянином України.

«Якщо в особи наявний паспорт і реєстрація місця проживання підтверджується станом на зазначені вище дати, то особа може звертатися до територіального підрозділу ДМС для оформлення паспорта громадянина України», - пояснює відомство.

У випадку, якщо особа є недієздатною – її інтереси представляє законний представник: один із батьків, опікунів або ж піклувальників.

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