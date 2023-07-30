Как получить паспорт Украины при наличии документа советского образца: объяснение Минреинтеграции

Лицу без паспорта Украины следует обратиться в территориальное подразделение ГМС с имеющимися документами.

Некоторые украинцы пожилого возраста, эвакуированные из зон боевых действий, которые до сих пор не получили паспорт гражданина Украины и имеют только документ советского образца, имеют ряд проблем, в частности, при попытке получить социальную помощь, – сообщает Минреинтеграции.

Поскольку каждый случай индивидуален, лицу следует обратиться в территориальное подразделение ГМС с имеющимися документами. Ему будут предоставлены консультации и разъяснения относительно дальнейших действий.

Если же сведения о постоянном проживании на территории Украины по состоянию на 24.08.1991 и проживания по состоянию на 13.11.1991 не подтверждаются - лицо может обратиться в суд, чтобы установить указанные факты, после чего сможет пройти процедуру регистрации лица гражданином Украины.

«Если у лица имеется паспорт и регистрация места жительства подтверждается по состоянию на указанные выше даты, то лицо может обращаться в территориальное подразделение ГМС для оформления паспорта гражданина Украины», – объясняет ведомство.

В случае, если лицо является недееспособным – его интересы представляет законный представитель: один из родителей, опекунов или попечителей.

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