Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У цивільних осіб, які мають не задекларовану зброю та боєприпаси, буде місяць на їх декларування або здачу

У законі встановлять, що цивільним особам забороняється носити, зберігати, перевозити, застосовувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, відомості про які відсутні в реєстрах і базах даних МВС чи які не задекларовані в органах Національної поліції, на території, де не ведуться бойові дії.

Виконавчі органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за належну реалізацію повноважень у сфері охорони довкілля: Верховний Суд

Саме на виконавчі органи відповідної сільської або міської ради покладаються повноваження щодо вирішення питань поводження з побутовими відходами, ліквідації сміттєзвалищ та вжиття інших заходів з метою запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельні ділянки, - Верховний Суд.

Депутати збираються вирішити проблему наявності двох верховних судів в Україні

Верховній Раді незабаром запропонують розглянути законопроект про вирішення питання наявності в Україні двох верховних судів – Верховного Суду та Верховного Суду України.

Верховний Суд висловився стосовно порядку повернення замовнику на доопрацювання повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Порядок повернення повідомлення про початок будівельних робіт (С1): позиція Верховного Суду.

Кандидатам до Конституційного Суду не будуть пояснювати, чому їх визнали недоброчесними чи некомпетентними, якщо вони самі про це не попросять

Дорадча група експертів зможе відсіяти кандидатів до КСУ на етапі перевірки доброчесності та знань.

  1. В Україні

Армія рф мінує навіть трупи: як українські сапери працюють на передку

23:19, 3 серпня 2023
Росіяни щільно мінують все підряд вздовж лінії фронту, аби завадити українським військовим.
Армія рф мінує навіть трупи: як українські сапери працюють на передку
Джерело фото: freeдом
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На передній лінії наступу завжди знаходяться сапери, адже росіяни щільно мінують все підряд, навіть трупи своїх же солдатів. Про це розповів один з українських саперів під час контрнаступу для Reuters.

Коли військові знайшли тіла російських військових на покинутій позиції, щось у трупах виглядало не так.

«Їх було троє-четверо загиблих. Двоє хлопців лежали один на одному, це викликало у нас підозру, тому що якби був вибух, їх би розкинуло в різні боки, а тут один лежить на іншому. Ми добре зробили, що не чіпали їх, тому що коли ми дотягнулися туди з "кішкою" (сталевий гачок, який сапери використовують для знешкодження мін-пасток, його прозвали так за висувні гачки, схожі на котячі кігті), то побачили, що під ними міна ПМ», – розповів сапер.

Військовий зазначив, що сапери завжди йдуть першими, це небезпечна робота, яка призводить  до щоденних втрат.

«Ми щодня втрачаємо одного сапера, або пораненого, або мертвого», – сказав він.

А росіяни мінують все – двері, ящики, іграшки і навіть своїх загиблих.

«Вони знають, що наші евакуаційні групи піднімають поранених і загиблих, під якими потім знаходять цю вибухівку. І це для нас дуже небезпечно», – зазначив воїн.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео