Армія рф мінує навіть трупи: як українські сапери працюють на передку

Росіяни щільно мінують все підряд вздовж лінії фронту, аби завадити українським військовим.

Джерело фото: freeдом

На передній лінії наступу завжди знаходяться сапери, адже росіяни щільно мінують все підряд, навіть трупи своїх же солдатів. Про це розповів один з українських саперів під час контрнаступу для Reuters.

Коли військові знайшли тіла російських військових на покинутій позиції, щось у трупах виглядало не так.

«Їх було троє-четверо загиблих. Двоє хлопців лежали один на одному, це викликало у нас підозру, тому що якби був вибух, їх би розкинуло в різні боки, а тут один лежить на іншому. Ми добре зробили, що не чіпали їх, тому що коли ми дотягнулися туди з "кішкою" (сталевий гачок, який сапери використовують для знешкодження мін-пасток, його прозвали так за висувні гачки, схожі на котячі кігті), то побачили, що під ними міна ПМ», – розповів сапер.

Військовий зазначив, що сапери завжди йдуть першими, це небезпечна робота, яка призводить до щоденних втрат.

«Ми щодня втрачаємо одного сапера, або пораненого, або мертвого», – сказав він.

А росіяни мінують все – двері, ящики, іграшки і навіть своїх загиблих.

«Вони знають, що наші евакуаційні групи піднімають поранених і загиблих, під якими потім знаходять цю вибухівку. І це для нас дуже небезпечно», – зазначив воїн.

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