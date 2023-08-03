Армия рф минирует даже трупы: как украинские саперы работают на передке

Россияне плотно минируют все подряд вдоль линии фронта, чтобы помешать украинским военным.

Источник фото: freeдом

На передней линии наступления всегда находятся саперы, ведь россияне плотно минируют все подряд, даже трупы своих же солдат. Об этом рассказал один из украинских саперов во время контрнаступления для Reuters.

Когда военные нашли тела российских военных на заброшенной позиции, что-то в трупах выглядело не так.

«Их было трое-четверо погибших. Двое ребят лежали друг на друге, это вызвало у нас подозрение, потому что если бы был взрыв, их бы разбросало в разные стороны, а тут один лежит на другом. Мы хорошо сделали, что не трогали их, потому что когда мы дотянулись туда с «кошкой» (стальной крючок, который саперы используют для обезвреживания мин-ловушек, его прозвали так за выдвижные крючки, похожие на кошачьи когти), то увидели, что под ними мина ПМ», – рассказал сапер.

Военный отметил, что саперы всегда идут первыми, это опасная работа, которая приводит к ежедневным потерям.

«Мы ежедневно теряем одного сапера, или раненого, или мертвого», – сказал он.

А россияне минируют все - двери, ящики, игрушки и даже своих погибших.

«Они знают, что наши эвакуационные группы поднимают раненых и погибших, под которыми потом находят эту взрывчатку. И это для нас очень опасно», – отметил воин.

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